69歲鄭進一深夜喝醉跌倒！救護車送醫治療 傷勢曝光
69歲音樂鬼才鄭進一擁有驚人的音樂才華，曾寫出〈家後〉、〈媽媽請你不通痛〉等膾炙人口的歌曲，縱橫歌壇數十年，主持功力也非常厲害。近來較少出現在螢光幕前的他，不料昨（1）日卻傳出因為喝醉跌倒，被救護車送往醫院治療的消息，所幸他身上只是擦傷，暫時沒有大礙。而今日稍早鄭進一透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》，表示目前鄭進一已回家靜養中。
記者朱祖儀／台北報導
據《中時新聞網》報導，鄭進一在昨日深夜11點因喝醉跌倒，緊急送往新莊地區醫院治療，所幸檢查後發現身上的傷勢僅是輕微擦傷，並無大礙。而關於鄭進一跌倒送醫消息，稍早鄭進一經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「一哥昨日和朋友小酌聊天，下車時不小心踩空，有點小擦傷而已，目前在家靜養中，感謝關心慰問。」
鄭進一從小才華橫溢，年僅7歲就拿下許多歌唱比賽的冠軍，因而出道成名，10歲時錄製第一首歌〈孝子的願望〉，在這之後他也創作許多膾炙人口的歌曲，包括〈胭脂馬柱到關老爺〉、〈媽媽請你不通痛〉、〈家後〉等，除了音樂，他也曾被主持人張菲邀請一起擔任秀場主持人，且主持過《綜藝龍虎榜》、《鑽石舞台》等經典節目。
鄭進一也透露，會創作出〈家後〉其實靈感來自於父母，因為對方是自己看過最恩愛的夫妻，即使超過70歲，出門還是會牽手，而他自己則是情感浪子形象，表示自己從來沒有說過要和另一半分開，都是女方自己離開的，「因為她們覺得太多人要爭，我有什麼辦法。」