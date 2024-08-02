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鳳梨妻歐菈突改口「被打好幾次」揭真實內幕！白眼嗆酸民干你屁事

▲鳳梨（左圖左）認了對前任罔腰動手，戰火延燒到正宮歐菈（左圖左、右），歐菈突改口認「被打好幾次」揭真實內幕。（圖／歐菈IG）
▲鳳梨（左圖左）認了對前任罔腰動手，戰火延燒到正宮歐菈（左圖左、右），歐菈突改口認「被打好幾次」揭真實內幕。（圖／歐菈IG）

記者林奕如／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）過去和變性網紅罔腰（江嘉文）有過一段情，兩人突為了信用卡盜刷疑雲爭吵，罔腰反擊之前被家暴影片，鳳梨承認動手「男人互毆沒什麼好奇怪的」。戰火波及到鳳梨正宮歐菈，她一開始先回應沒有被家暴，又突然改口認「被打好幾次」，不過是被肉棒打到，瞬間變黃牌警告。

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鳳梨直接認了有對前任罔腰動手，態度強硬不道歉，認為是被對方挑釁，並且嗆聲：「不用一堆廢話，我跟我老婆五年來也不曾有過問題，你跟誰都有問題，自己檢討自己一下，發十年前的影片舊聞重談帶風向。」意外把老婆歐菈也帶入戰場，許多網友私訊歐菈關心，她在IG限動幽默表示，「我當然還好啊，我根本沒事啊，你要說我有沒有被打到，欸！好幾次！都被肉棒打到。」

▲鳳梨正宮突改口認「被打好幾次」！妻歐菈揭「真實內幕」開嗆。（圖／歐菈IG）
▲▼歐菈（右）力挺老公鳳梨（左），嗆酸民干你屁事。（圖／歐菈IG）
▲鳳梨正宮突改口認「被打好幾次」！妻歐菈揭「真實內幕」開嗆。（圖／歐菈IG）
其實歐菈一開始是回答沒有被鳳梨打過，「快四年都沒有欸，各位不用擔心，我跟他相處得好好的，有的話還會在一起到現在嗎。」歐菈也強調，「我不是傻，你們看事情不要看一面。」她齊心對抗老公前任罔腰。

不過歐菈也說，會收到一些酸民稱「妳早晚會被打」等私訊，她直接翻白眼回應酸民，「你們管好自己就好了，我家的事干你屁事啊，自己家都管不好了，整天在管別人？」顯然罔腰這件事，一點也不影響夫妻感情。

▲鳳梨（左）控訴罔腰盜刷他的卡4年，罔腰（右）則是曬出自己過去被家暴的畫面。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）
▲鳳梨（左）控訴前任罔腰盜刷他的卡4年，罔腰（右）則是曬出自己過去被家暴的畫面。（圖／鳳梨、罔腰IG）
鳳梨大戰罔腰嗆她盜刷信用卡　罔腰反擊被家暴影片

事情起因於，網紅鳳梨7月31日發文指控前任罔腰盜刷信用卡，罔腰澄清自己沒有盜刷一事，也有誠意要解決，並且反擊曬出曾被鳳梨家暴影片，影片中，可見鳳梨對罔腰不斷拳打腳踢，嘴裡還爆著粗口，罔腰也一直道歉「老公對不起」，罔腰曬出醫院的診斷證明，身上有8處受傷，「我被這樣打，這個5年我忍，但現在我不忍了，只想好好過生活，為何就這麼難？」

鳳梨承認有動手，並且認為這是十年前的舊聞，「到底哪來的想法會覺得用這樣風向就會帶過？盜刷就是事實，我發現就即時停卡並調閱了，自己不檢討自己的所作所為，在那邊扯十年前的互ㄡ（毆）意圖扭曲事實，然後才說我不尊重還扯什麼性別平等，你的每一波操作跟套路我都很麻痺了。」他對於網友提問「所以你有打人嗎？」他直率回應：「互相都有，怎麼了嗎？」此舉被砲轟合理化暴力行為，他對於負面聲浪不以為意。


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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