民主黨陣前換將！選情回五五波　賀錦麗關鍵一役可能演出大驚奇？

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年58歲的賀錦麗，出生於加州奧克蘭市，父母都是移民，母親是印度裔癌症研究者和民權活動家，父親是牙買加裔經濟學教授。父母在賀錦麗五歲時離婚，她主要由母親帶大，早年曾在加拿大短暫居住。母親在魁北克麥基爾大學（McGill University）任教，賀錦麗和妹妹瑪雅也跟著去了蒙特婁，在當地上了五年學校。
在2018年出版的自傳《我們所堅持的真理》（The Truths We Hold）中，賀錦麗曾解釋她的名字Kamala是印度文「蓮花」的意思。她寫道，母親希望她與妹妹成長為自信的黑人女性。賀錦麗曾在美國著名、歷史悠久的黑人學院霍華德大學讀書，她形容這段時光為人生中最重要的經歷之一。
賀錦麗表示，她從未因自己的身分而糾結；她稱自己就是一名「美國人」。她在2019年告訴《華盛頓郵報》，政客不應該因為膚色或背景而被劃分為不同的群體。她說：「我的想法是，我就是我。我對此很滿意。」她的雙種族血統和成長經歷，意味著她可以吸引許多美國人的身分認同。
賀錦麗2003年成為舊金山的地方檢察官，2010年當選為加州首位女性也是首位黑人檢察總長。
賀錦麗並非華裔，卻有中文名字。這其實是2003年賀錦麗競選舊金山地方檢察官時，與其認識多年的政府律師蘇榮麗請其父親蘇錫芬（已故僑領）幫忙取中文名字，以爭取當地華裔選民的支持。
《財訊》雙週刊指出，隨著提名，賀錦麗的情史也被挖出來。她與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）於2014年結婚。根據CNN報導，任德龍是在2013年與當時身為加州檢察總長的賀錦麗被共同朋友安排「盲目約會」。賀錦麗回憶說，見面後任德龍傳了簡訊給她，兩人有了很愉快、笑聲不斷的通話，很快就有了第一次正式約會。
任德龍則說，第一次約會後，「感覺我們已經認識一輩子了」。隔天早上他立刻採取行動，傳了mail 給賀錦麗說：「我太老了，不能再玩欲擒故縱的把戲；妳很好，我想看看我們能不能合得來。」任德龍並把自己接下來四個月裡有空的時間全部附在信件中。她笑說，當下她的反應是「驚呆了」。
多元家庭 關係緊密融洽
任德龍出生於紐約布魯克林，父母都是猶太人。他曾是一位專攻商業和智慧財產權訴訟的律師。在賀錦麗成為副總統之後，為避免利益衝突，任德龍永久離開律師界。
2020年拜登與賀錦麗當選後不久，任德龍推出了他「第二先生」的Twitter帳號（現為X），並在簡介上說：「我是美國的第二先生，一位盡心盡責的父親，以身為副總統賀錦麗的丈夫為傲。」
任德龍與賀錦麗相識時，兩人都已經年近半百（49歲）。任德龍在遇見賀錦麗之前，曾有一段長達16年的婚姻。任德龍與第一任妻子克絲汀（Kerstin Emhoff）在1992年結婚，2008年離婚，育有一男一女。
克絲汀是一名電影製片人，目前是一家電影製作公司的負責人，賀錦麗和拜登競選期間，克絲汀也為兩人製作許多宣傳品。加上後來為了子女，她們時常聯繫，建立親近關係，彼此推崇。她們倆會一同去給女兒的游泳及籃球比賽加油，弄得女兒很尷尬。
2021年1月正副總統就職典禮，克絲汀便陪同前夫和他們的兩個子女一同出席。這次賀錦麗終於爭取到民主黨總統候選人，克絲汀在第一時間便在社群媒體發文祝賀。
賀錦麗在副總統任內，曾發起一場全國性的「爭取生育自由」（Fight for Reproductive Freedoms）巡迴活動，倡導女性有墮胎權。此外，賀錦麗也創下了參議院歷史上副總統投出最多打破平局票數的紀錄；她的投票協助通過《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）和《美國救助計畫》（American Rescue Plan），後者提供了包括經濟刺激措施在內的新冠救濟資金。
如今，民主黨一夕之間有了比川普年輕近20歲的候選人，成為扭轉選戰的一大關鍵。賀錦麗成功爭取提名的前24小時內募得8千1百萬美元（約26.8億元台幣），她的團隊宣稱這是「總統選舉史上最大一筆24小時募款額」。
民調拉鋸 選情充滿變數
在之後的數項最新民調，提名賀錦麗確實讓民主黨的支持率拉高了幾個百分點，例如在CNN民調提升3個百分點，《紐約時報》民調則上升5個百分點。不過，選情依然十分緊繃，各項民調介於川普領先3個百分點到賀錦麗領先兩個百分點之間。
民調也顯示，賀錦麗獲得女性大力支持，尤其是有色人種與郊區女性、無黨派人士及尚未決定人選的選民。另外，她更獲得年輕選民的支持，證明民主黨對於拜登的年紀顧慮確實不假。
《財訊》雙週刊分析，賀錦麗的參選，被視為女性能否突破美國政壇天花板的關鍵一役；不過，目前看來性別歧視依舊是一道難以跨越的艱難障礙，美國是否已準備好接受一位女性總統，仍有疑慮。其實，「老白男」川普的女性支持度並不差；根據皮尤研究中心（Pew Research Center）民調，川普在2016及2020年的女性選民得票率分別為39%和44%。
然而，經過希拉蕊選舉的洗禮，民眾對於女總統的想法更能接受。此外，當時很多女性助選員都是政治菜鳥，經過八年的磨練，女性參與助選活動的功力大增，如今將成為選戰利器。
延伸閱讀：
電支淘汰賽開打》挾全聯千萬會員優勢 全支付後發先至，日本消費躍居第一
https://www.wealth.com.tw/articles/9d501354-d95e-4842-a07b-29ea842c555a
最大單一市場 3年內要關150家店！「平替」牌失靈 Uniqlo調整中國策略
https://www.wealth.com.tw/articles/28e48186-e4e1-4abf-844c-6f436245268b
半導體成熟製程威脅全球、低價出口衝擊東協...中共三中全會公報預示「兩大風險」
https://www.wealth.com.tw/articles/db48bc0b-030e-4d68-bd11-ed3a6725e828