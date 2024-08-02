奧運羽球麟洋配拚金牌！李洋曾碰「王齊麟手」嚇到：難怪全國冠軍
2024巴黎奧運羽球男雙賽事依舊持續進行，台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨（1）日在8強戰以直落二扳倒泰國組合Supak Jomkoh／Kittinupong Kedren，成功挺進4強賽，今（2）日晚上6時將對上丹麥男雙組合Kim Astrup、Anders Skaarup Rasmussen，只造贏球就可以搶進金牌戰。而李洋跟王齊麟兩人的好默契令觀眾嘆為觀止，他們日前接受《VOGUE》專訪，王齊麟表示，從小就想成為一名羽球國手，不過也坦言自己非常需要「踹他一腳」的好夥伴，在關鍵時刻能給他刺激，他表示從過去的好夥伴陳宏麟到現在的李洋，都是很好的人選。而李洋18歲認識對方，發現全國冠軍的王齊麟「手都長滿繭」，也讓他更下定決心打球。
記者吳政紘/綜合報導
李洋曾多次想要放棄羽球 老爸也是悍將
李洋是金門人，父親李峻淯原名李開湖，是金門縣金寧鄉古寧村長李開陣弟弟，家鄉就是著名的「古寧頭」，或許也是這樣軍人性格，李洋也才能不放棄打到奧運金牌。他曾被老爸痛罵「不是打羽球的料」，讓李洋一度想要放棄，但他也被老爸一席話刺激到，不但完成學業，還成為職業羽球選手。
李洋一開始接觸羽球，就是受到父親影響，而李峻淯一路培養李洋跟女兒李芷蓁到中和圓通寺練球，並且特別送兩人到社子國小參加羽球隊。
或許李洋一開始沒有羽球天分，但他也很願意學習，李洋透露自己一開始沒這麼喜歡羽球，但父親「逼著練」，他自己也慢慢有興趣，為了羽球，他曾就讀大理國中、西湖國中、中山國中，李洋之後還回到中山國中回饋學弟。中山國中甚至還有羽球館「麟洋館」，以兩人為名。
根據報導，麟洋配兩人自國中開始就有交集，不過並不熟悉。李洋表示在18歲時自己就討厭羽球以外的運動，而後續兩人因緣際會下成為搭檔，直到有次握到王齊麟的手，才驚覺他的手滿佈繭，才知道王齊麟可以從他們這群選手裡成為全國冠軍，不是沒有原因。
事實上，王齊麟殺球有威力，李洋速度快，兩人個性、能力互補，並且互相提醒對方要注意，才會在比賽中屢戰屢勝，尤其他們在奧運會也締造連勝佳績，今年很有機會奪金。