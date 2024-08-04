半導體成熟製程威脅全球　中共三中全會公報預示「兩大風險」！

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未見具體改革 外界負評多
因此，會前各方預測中共將對中國的財政及稅務改革、經濟結構轉型提出具體作法；然而在三中全會結束、公報出爐後，國際媒體一片負評。《紐約時報》直指其「未提出解決經濟問題具體方案」；美國之音的分析則認為中國「經濟改革時代將告終」；法國《世界報》更表示「公報顯示中國將關上大門」。《日本經濟新聞》的分析，則點出三中全會沒有提出明確的稅改方案、對於房地產市場風險僅確認現有政策的執行、暗示公有制經濟優先於非公有制經濟、與美國爭奪高科技主導權以及強調國家安全優先的態度，將不利於海外資金回流。
從另一個角度觀察，這份名為《中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》的公報，幾大關鍵字的出現頻率耐人尋味。
總計2.2萬字的內容，其中「機制」出現了241次、「制度」187次、「體系」151次；然後才是「改革」145次、「發展」133次、「建設」101次、「體制」85次。至於「開放」，則只被提及35次。
1978年的第11屆三中全會，確立「改革開放」為中共經濟施政的核心方向；但到了第20屆，字彙運用的變化已透露出中共雖然仍舉著改革開放大旗，實際卻是拉高治理強度、加大管控力道，以因應疫後、地緣政治所造成的國內經濟困局。
不難想像，公報中直接點名8個予以支持的產業：新一代信息技術、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥以及量子科技，將成為未來中國製造業投資的主要標的。《財訊》雙週刊分析，一般認為，中國將透過對這些產業高強度的扶持和補貼，發展中國國家主席習近平所稱的「新質生產力」，也就是將地緣政治和科技發展的不確定性納入考量後，對抗來自西方的封鎖和制裁，以提高中國國家競爭力。
持續低價傾銷 全球剉咧等
此外，習近平在2015年提出的供給側結構改革，此次只有一句輕描淡寫帶過，顯示中國將繼續以製造業生產來抵消房地產低迷的影響。今年上半年中國製造業新增投資甚至飆升9.5％，工業產能過剩、低價外銷全球市場的問題仍無法緩解；未來不但可能激化更多的貿易摩擦和反擊，也預示產業的風險所在。
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊日前在「解析中共二十屆三中全會」座談會中便指出，中國近期擴大成熟製程晶片產能，國際半導體產業協會（SEMI）日前便發布報告，估計到2025年，中國晶片製造商的產能將增加14％，增速是其他地區的兩倍以上，每月將達1010萬片晶圓，約占全球總產能的三分之一。在高端晶片幾乎都被美國封鎖，難以取得技術的情況下，未來成熟製程會因中國的產能過剩對全球造成威脅。
其次，中國包括太陽能、電動車、鋼鐵等產品陸續遭到歐美甚至拉丁美洲課徵反傾銷稅後，未來補貼維持、產能不減的情況下，中國能夠低價出口的地區，東南亞國家則首當其衝。根據《財訊》雙週刊報導，中鋼公司執行副總經理黃建智指出，以鋼鐵為例，今年5月東南亞鋼鐵協會估計，2026年東協粗鋼產能相較2021年將增加7440萬噸，達1.525億噸，2030年則達1.825億噸，其中印尼、馬來西亞、越南增幅最高。
2023年東協六國鋼鐵需求合計約7370萬噸，「以此時點來說，勉強可算是供需平衡」，但東協本來就免關稅，來自中國的成品鋼材出口量持續成長，遲早供過於求，「東南亞會是下一個紅海」。
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