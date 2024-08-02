奧運拳擊／性別爭議持續延燒！義大利女將46秒就退賽　原因曝光了

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本場比賽義大利選手Angela Carini，在面對被指控是「男兒身」的Imane Khelif，未料雙方差距實在是過大，Carini因此選擇在比賽開打後不到一分鐘，僅僅46秒的時間就宣布退賽。賽後接受媒體訪問，Carini則是忍不住放聲大哭，並表示「自己這輩子從來沒有受到過如此嚴重的打擊。」
「我真的很傷心。」Angela Carini哭著告訴在場記者。 「我站上拳擊舞台，是為了紀念我已故的父親。很多時候大家不斷跟我說我是一名戰士，但為了我的身體健康，我選擇中止這場比賽，我從來沒有感受過像對手這樣子的一拳。」Carini說到。
林郁婷性別也遭外界質疑 但相關報告早已提出
而我國好手林郁婷如今也屢屢受到外界質疑，包含了英國知名作家羅琳（J.K. Rowling）等人都發文表達不滿，主因是去年她3月參加女子拳擊世錦賽獲得銅牌，但之後國際拳擊總會（IBA)指出，她因為性別生化指數異常，因此取消獎牌。但從檢驗之後的結果，以及林郁婷自己提出的報告，都顯示出她是「女兒身」，不是「男兒郎」，因此林郁婷可說是無端遭受風波，但她對此則是心態上沒有受到太大影響，並將其轉化成為動力。
面對有心人士用「性別」議題攻擊，林郁婷受訪時指出，「既然自己都已經站出來要比賽了，那麼這些風雨當然我也可以理所當然視為說，是對手太懼怕我們實力，所以才會拿一些毛病出來做文章。」
林郁婷同時強調，「其實有收到蠻多親朋好友的私訊，我也只想跟他們說『不用擔心我，我很好』，畢竟已經來到奧運的舞台，我已經把所有的社群軟體都刪掉，全心全意備戰這場比賽，所以這些風波對我來說沒有太大影響。」
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