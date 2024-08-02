台灣9選手確定領到「奧運獎金」！創中華隊史最佳成績：免等獎牌

奧運拳擊／性別爭議持續延燒！義大利女將46秒就退賽　原因曝光了

▲本屆巴黎奧運拳擊的「性別爭議」持續延燒，包含我國好手林郁婷也成為被針對的對象之一；而稍早另一名被指控有性別爭議的阿爾及利亞選手Imane Khelif（紅衣），16強戰上則是對決義大利的Angela Carini（藍衣），而後者則是在開賽46秒後隨即宣布退賽，如今原因曝光。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆巴黎奧運拳擊的「性別爭議」持續延燒，包含我國好手林郁婷也成為被針對的對象之一；而稍早另一名被指控有性別爭議的阿爾及利亞選手Imane Khelif（紅衣），16強戰上則是對決義大利的Angela Carini（藍衣），而後者則是在開賽46秒後隨即宣布退賽，如今原因曝光。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運女子拳擊項目57公斤級16強賽今（2）日登場，「台灣拳后」林郁婷準備迎來首戰，預計她今（2）日晚間9點30分將出戰烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）。而本屆奧運拳擊的「性別爭議」持續延燒，包含林郁婷也成為被針對的對象之一；而稍早另一名被指控存在性別爭議的阿爾及利亞選手Imane Khelif，16強戰上則是對決義大利的Angela Carini，後者則是在開賽46秒後隨即宣布退賽，如今原因也曝光，是Carini認為這是一場不公平的競爭，才因此做出退賽決定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對遭指控性別爭議選手　Carini開賽46秒隨即退賽

本場比賽義大利選手Angela Carini，在面對被指控是「男兒身」的Imane Khelif，未料雙方差距實在是過大，Carini因此選擇在比賽開打後不到一分鐘，僅僅46秒的時間就宣布退賽。賽後接受媒體訪問，Carini則是忍不住放聲大哭，並表示「自己這輩子從來沒有受到過如此嚴重的打擊。」

「我真的很傷心。」Angela Carini哭著告訴在場記者。 「我站上拳擊舞台，是為了紀念我已故的父親。很多時候大家不斷跟我說我是一名戰士，但為了我的身體健康，我選擇中止這場比賽，我從來沒有感受過像對手這樣子的一拳。」Carini說到。

林郁婷性別也遭外界質疑　但相關報告早已提出

而我國好手林郁婷如今也屢屢受到外界質疑，包含了英國知名作家羅琳（J.K. Rowling）等人都發文表達不滿，主因是去年她3月參加女子拳擊世錦賽獲得銅牌，但之後國際拳擊總會（IBA)指出，她因為性別生化指數異常，因此取消獎牌。但從檢驗之後的結果，以及林郁婷自己提出的報告，都顯示出她是「女兒身」，不是「男兒郎」，因此林郁婷可說是無端遭受風波，但她對此則是心態上沒有受到太大影響，並將其轉化成為動力。

面對有心人士用「性別」議題攻擊，林郁婷受訪時指出，「既然自己都已經站出來要比賽了，那麼這些風雨當然我也可以理所當然視為說，是對手太懼怕我們實力，所以才會拿一些毛病出來做文章。」

林郁婷同時強調，「其實有收到蠻多親朋好友的私訊，我也只想跟他們說『不用擔心我，我很好』，畢竟已經來到奧運的舞台，我已經把所有的社群軟體都刪掉，全心全意備戰這場比賽，所以這些風波對我來說沒有太大影響。


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運拳擊／林郁婷今晚出戰烏茲別克！擺脫「性別爭議」再出發

奧運拳擊／陳念琴5：0強勢擊敗巴西第3種子！連2屆奧運都挺進8強

奧運拳擊／日本媒體報導林郁婷「性別爭議」！掀起網友超激烈討論

台灣奧運首牌來了！拳擊吳詩儀家麵店湧5星好評　狂刷：台灣之光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選