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LINE父親節特效！輸入「3關鍵字」召喚出可愛熊大爸爸　8/8有彩蛋

▲LINE父親節特效。（圖／手機截圖）
▲LINE父親節特效。（圖／手機截圖）

記者周淑萍/綜合報導

LINE特效父親節前夕再來一波！LINE首度針對父親節推出特效，只要輸入「父親節」、「爸」、「愛爸比」三組關鍵字，就能在聊天室內為親愛的老爸送上熊大驚喜，特效將從即日起一直持續到8月9日10點。

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LINE 父親節特效，從即日起一直持續到8月9日10點，在聊天室內輸入「父親節」、「爸」、「愛爸比」三組關鍵字，就會有跳出熊大一同慶賀父親節。適用於LINE iOS 9.15.0 (含）以上和Android 10.2.0 (含）以上(且 Android OS 7.1 以上)版本。

▲8月9日10點前，LINE 聊天室內輸入「父親節」、「爸」、「愛爸比」三組關鍵字，就會有跳出熊大一同慶賀父親節。（圖／官方提供）
▲8月9日10點前，LINE 聊天室內輸入「父親節」、「爸」、「愛爸比」三組關鍵字，就會有跳出熊大一同慶賀父親節。（圖／官方提供）
此外，父親節當天，8月8日00:00~23:59當天，還會推出父親節LINE主頁特效，主頁特效限定版本為LINE iOS 12.17.0 (含)以上，LINE Android 13.2.0 (含)以上(且 Android OS 7.1 以上)。

提醒民眾，LINE 版本為 12.0.0(含)以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字就會用連結形式呈現，之後如果想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以，不用一直洗版。另外，如果上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現特效，請嘗試將LINE重新開啟， 或到 LINE 設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。若上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現父親節特效的話，請嘗試將 LINE 重新開啟，或到 LINE 設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。

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