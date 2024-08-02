電動車免費充電一年！比亞迪提供泰國用戶優惠 補償價差問題
中國電動車企業進軍東南亞，在泰國取得不錯的銷售成績，然而部份企業卻出現價差問題。泰國政府7月31日表示，已與中國最大純電動汽車（EV）企業比亞迪（BYD）的獨家銷售企業達成協定，將免費提供一年EV充電服務，新規定從昨（1）日開始實施。由於比亞迪主搭車型屢次降價，現有車主出現不滿情緒，泰國政府開始進行調查，比亞迪同意用補償措施來平息消費者的不滿。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國總理府部長吉拉蓬7月31日與比亞迪出資的Rever Automotive公司執行長Prathanwong Pornprapha進行了會談並達成協定。從8月1日起，泰國國內100多家銷售店和約2000個充電站將免費提供充電服務一年。
免費提供充電服務是對主搭車型SUV「ATTO3」屢次降價的補償，2022年11月在泰國市場推出的標準車型價格約為119萬泰銖（約新台幣107萬元），而截至2024年7月底，價格已降至約90萬泰銖（約新台幣81萬元）。
部分消費者因轉售價格下降而遭受損失，正考慮集體訴訟，泰國政府為了保護消費者已展開調查。之所以比亞迪會降價銷售，疑似因為中國的供給過剩。比亞迪從2024年7月開始在泰國進行本土生産，但仍有很多車輛是從中國出口至泰國進行銷售。有人指出泰國進口了中國國內過剩的車輛，但由於補貼減少，當前的EV銷售呈放緩趨勢，陷入不得不過度降價的境地。
針對在東南亞率先普及EV的泰國市場，比亞迪此次採取「大放送」的應對措施，目的是儘快平息消費者的不滿情緒，並穩固泰國的消費市場。