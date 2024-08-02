范琪斐驚爆結束20年婚姻！親揭真相：無法跟愛別人的人維持婚姻

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范琪斐說，事情發生的很快，知道她跟蘿蔔頭互動的人，會知道他們一直有協商的習慣。第一輪談不成，第二輪再談，現在老了，很少有事會晉升到第三輪。但這一次基本上，7/11第一輪就破局了，7/31再談，就定調了，「我們離婚吧！」接下來，只是處理細節而已。
她也進一步透露原因，「他說，他跟我生活很不快樂。這是他的version。我的version，近因的確是第三者，但遠因是我們兩個人對老年生活的想像不一樣。」 她的想像是兩個人，在鄉下，買個房子，讀書種菜。他的想像，是可以回到18歲，跳舞到天亮。「他跟我說，你現在越變越保守了。是不是越保守，我不知道，但我知道，我再liberal，也沒辦法跟一個明明愛著別人的人維持婚姻關係。」
范琪斐說，二十年的婚姻，她只想了二十天便做了決定。她常常說，婚姻就像一棵樹，去年豐收，不等於今年也豐收。 他們這棵樹，是病了很久，她不知道，又或是急病天災，總之，就是死了。
范琪斐也透露，「走的時候，他跟我說，I love you。我說，I love you，too。我給他一個 hug，兩個人都哭了。我給他的最後一句話是，好好照顧自己，I wish you a happy life。」