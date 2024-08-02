「印度神童」阿南德祕密抵達台灣！忘年之交身分竟是大咖音樂人
印度神童「阿南德」（Abhigya Anand）時常預言國際情勢，因此聲名大噪。近來他祕密抵達台灣，將參加在台北南港展覽館舉辦的亞洲區塊鏈高峰會，預計將會發表演講。而他提前來到台灣，私下也為好朋友解讀印度阿育吠陀的命盤占星，在好朋友作家李欣頻的邀請下，知名音樂人田定豐終於見到阿南德本尊，他笑說2人似乎成為了忘年之交。
記者朱祖儀／綜合報導
田定豐是種子音樂有限公司創辦人，過去曾和張信哲、陳淑樺與張清芳等大咖藝人合作，近年來除了持續創作和建立了蔬食圈的米其林標準外，更投入聲波療癒身心的教學有成，過去他就經常關注阿南德在YouTube上的占星預言，因為他剛好在那個時期碰到人生課題的考驗，因此對相關研究產生了極大的興趣。
近日阿南德抵台後，也幫田定豐看命盤，表示「你是一位很有靈性的人，若能從事與心靈相關工作，將會很有影響力。」阿南德也從星盤上看出田定豐過去在流行音樂圈的事業起伏，讓他不禁嘖嘖稱奇。而田定豐近來正在做頌缽相關課程的培訓，也在準備心理諮商師的證照考試，對此阿南德肯定表示「你已經走在人生最正確的路上了。」也為田定豐注射了一劑強心針。
阿南德從星盤上看出田定豐母親目前的中風狀況時，也說「你和母親關係非常好，但每一個人都要經歷生老病死的考驗，你已經很孝順也做得很好了，不要再給自己太大壓力。」田定豐當下不禁紅了眼眶，表示「這是我此生最大的功課，我會把握當下的陪伴不要未來留遺憾。」經過這些交談，也讓田定豐開玩笑說，「這應該就是所謂的忘年之交了。」