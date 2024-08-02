台灣9選手確定領到「奧運獎金」！創中華隊史最佳成績：免等獎牌

影／中國「飛魚」潘展樂展現強大氣場奧運游泳奪金：把他們都拿下

▲巴黎奧運男子100公尺自由式決賽，中國選手潘展樂在7月31日晚間賽事以46秒40打破由自己保持的46秒80世界紀錄摘下金牌，賽後潘展樂發出狂語，不爽美國選手態度。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子100公尺自由式決賽，中國選手潘展樂在7月31日晚間賽事以46秒40打破由自己保持的46秒80世界紀錄摘下金牌，賽後潘展樂發出狂語，不爽美國選手態度。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運男子100公尺自由式決賽，中國選手潘展樂在7月31日晚間賽事以46秒40打破由自己保持的46秒80世界紀錄摘下金牌，賽後潘展樂發出狂語，不爽美國選手態度，他說：「一雪前恥！看不起我們的，今天把他們都拿下了。」潘展樂打破自己保持的世界紀錄拿下中國游泳隊本屆奧運首金，掃卻一連幾日的陰霾，這也是中國游泳歷史上的首枚男子100米自由泳金牌。

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潘展樂被認為是中國「飛魚」　禁藥檢測都是合格

潘展樂賽後又回應了兩年50次興奮劑抽檢，他說：「沒有一次陽性，測試都在規定時間和規則以內，所以我不覺得有什麼，沒什麼大不了。」

由於外界對於潘展樂的一舉一動都很關注，他說：「憋了一口氣吧，我要用速度去證明」，這屆中國泳隊遭受不少責難，迎來20歲生日的潘展樂，也用實力告訴巴黎「中國飛魚來了！」。

巴黎奧運會潘展樂首戰是在男子4×100米自由泳接力決賽上，雖然最終中國隊未能站上領獎台，但他在自己接力時，以46秒92的成績打破了奧運會紀錄。

潘展樂說：「我根本沒想到（世界紀錄），我就想着前面猛衝，後面硬頂也要頂回來，最後15米，發現他們被我拉太多了，已經沒法追上來了。」賽後潘展樂說，他賽前就憋着一口氣。「所有人的希望，在我下水前一刻，我感受到了！」

憋着的一口氣，來自中國泳隊長期被質疑有使用禁藥疑雲，他說：「之前我們第一天4×100接力，我在下面跟Kyle Chalmers打招呼，他一點都不理我。美國隊的Jack Alexy訓練的時候做滾翻，直接往我們教練身上濺水，有點看不起我們的樣子。」

面對外界的質疑、國外運動員的無視和冷漠，潘展樂用決賽打破世界紀錄的成績回應了一切。拿到金牌後，潘展樂欣喜異常，「今天終於把他們所有人都拿下了，而且在這麼難游的池子裏打破世界紀錄，真的是非常好的表現，為中國隊拿了很棒的一個開門紅。」

潘展樂賽後又回應了兩年50次興奮劑抽檢，他說：「沒有一次陽性，測試都在規定時間和規則以內，所以我不覺得有什麼，沒什麼大不了。」（圖／美聯社／達志影像）
潘展樂賽後又回應了兩年50次興奮劑抽檢，他說：「沒有一次陽性，測試都在規定時間和規則以內，所以我不覺得有什麼，沒什麼大不了。」（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyle Chalmers（左）為澳洲名游泳選手，但他對於潘展樂的表現相當不以為意。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyle Chalmers（左）為澳洲名游泳選手，但他對於潘展樂的表現相當不以為意。（圖／美聯社／達志影像）

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