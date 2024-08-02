影／中國「飛魚」潘展樂展現強大氣場奧運游泳奪金：把他們都拿下

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潘展樂賽後又回應了兩年50次興奮劑抽檢，他說：「沒有一次陽性，測試都在規定時間和規則以內，所以我不覺得有什麼，沒什麼大不了。」
由於外界對於潘展樂的一舉一動都很關注，他說：「憋了一口氣吧，我要用速度去證明」，這屆中國泳隊遭受不少責難，迎來20歲生日的潘展樂，也用實力告訴巴黎「中國飛魚來了！」。
巴黎奧運會潘展樂首戰是在男子4×100米自由泳接力決賽上，雖然最終中國隊未能站上領獎台，但他在自己接力時，以46秒92的成績打破了奧運會紀錄。
潘展樂說：「我根本沒想到（世界紀錄），我就想着前面猛衝，後面硬頂也要頂回來，最後15米，發現他們被我拉太多了，已經沒法追上來了。」賽後潘展樂說，他賽前就憋着一口氣。「所有人的希望，在我下水前一刻，我感受到了！」
憋着的一口氣，來自中國泳隊長期被質疑有使用禁藥疑雲，他說：「之前我們第一天4×100接力，我在下面跟Kyle Chalmers打招呼，他一點都不理我。美國隊的Jack Alexy訓練的時候做滾翻，直接往我們教練身上濺水，有點看不起我們的樣子。」
面對外界的質疑、國外運動員的無視和冷漠，潘展樂用決賽打破世界紀錄的成績回應了一切。拿到金牌後，潘展樂欣喜異常，「今天終於把他們所有人都拿下了，而且在這麼難游的池子裏打破世界紀錄，真的是非常好的表現，為中國隊拿了很棒的一個開門紅。」
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