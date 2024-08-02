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燒腦《唐詭2》爆黑馬打趴一堆劇！188楊旭文被封「大唐第一男模」

▲詭案燒腦《唐朝詭事錄之西行》爆黑馬打趴一堆劇！188公分楊旭文（左）搭檔熟男楊志剛（右）辦案，被粉絲封為「大唐第一男模」。（圖／iQIYI提供）
▲詭案燒腦《唐朝詭事錄之西行》爆黑馬打趴一堆劇！188公分楊旭文（左）搭檔熟男楊志剛（右）辦案，被粉絲封為「大唐第一男模」。（圖／iQIYI提供）

記者林奕如／綜合報導

《唐朝詭事錄之西行》（簡稱《唐詭2》）集結楊旭文、楊志剛、郜思雯、孫雪寧等原班人馬演出，開播之後，反轉燒腦的劇情加上獨具魅力的人物角色，在台上線兩周，已連續11天霸佔愛奇藝全站人氣第一名，影視評論網豆瓣上的分數也達到8.3分，劇迷直呼打趴一堆劇，身高188公分楊旭文也成為新晉古裝男神，被粉絲封為「大唐第一男模」。

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《唐朝詭事錄》講述了在繁華的大唐盛世之下發生的一系列奇聞異事，續作《唐詭2》衝出好口碑，在愛奇藝熱度值更已破萬，《唐詭2》打破續集必敗的魔咒，甚至重點放在辦案，沒有大女主光環，一個小鮮肉搭配一個熟男模式，照樣殺出一條血路。楊旭文因此戲躍升一線男星，飾演武力值滿分的「盧凌風」，他與腦力過人的狄公親傳弟子「蘇無名」（楊志剛 飾）再度攜手，共破一樁樁詭案。

▲詭案燒腦《唐朝詭事錄之西行》爆黑馬打趴一堆劇！188楊旭文新晉古裝男神，對戲熟男楊志剛。（圖／iQIYI提供）
▲詭案燒腦《唐朝詭事錄之西行》楊旭文（左）搭配熟男楊志剛（右）一起辦案，打破續集必敗的魔咒。（圖／iQIYI提供）
30歲的楊旭文和46歲的楊志剛對戲最多、默契也很好，他稱劇裡兩人亦師亦友，陪伴彼此並共同成長，楊志剛則笑說：「我們兩人缺一不可，必須在一起合作才能把案子探明白，只有盧凌風一人探案的話，觀眾會擔心他判案方向錯誤，只有我自己的話，觀眾又怕我會被壞人弄死。」

楊志剛被封「叔系天菜」，他表示《唐詭》開拍前，導演就要他們好好演，並稱這可能是長期飯票，他們拍第一部的時候，心情很忐忑，但拍第二部時則是信心百倍，也深信蘇無名和盧凌風會成為他們入行以來最重要的一個角色。果真戲還在播，粉絲已經敲碗第3季，楊旭文在自己社群直播時也透露好消息：「很快就會拍第三季了，但是我們要等劇本。」

▲詭案燒腦《唐朝詭事錄之西行》爆黑馬打趴一堆劇！188楊旭文新晉古裝男神，對戲熟男楊志剛。（圖／iQIYI提供）
▲楊旭文飾演武力值滿分的「盧凌風」。（圖／iQIYI提供）
188楊旭文新晉古裝男神　楊志剛曝拍戲相處時間長

提起兩人的合作默契，楊志剛說：「最近這兩、三年，我跟旭文相處的時間，比我跟老婆、兒子在一起的時間都還要長，我們連吃住都在一起，默契自然過人，有時候挺心疼他的，因為他打戲很多，經常晚上我收工了，他還要轉到B組繼續拍打戲。」

武打動作場面不少的楊旭文，談到最難忘劇中有一幕他必須被甩飛到竹林當中，彩排的時候一點問題也沒有，正式拍攝後，他意外被反彈的竹子砸到眼角，雖然腫了一大包，不過幸好沒有傷到眼睛。楊志剛沒有打戲，但是卻在拍戲期間不小心門牙斷了一半，他怕不連戲，拍戲時盡量笑不露齒，減少後製的困擾，他笑說：「我記得那時說台詞偶爾還會漏風，希望我這半顆門牙，能為《唐詭西行》擋掉所有災難。」

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