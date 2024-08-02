燒腦《唐詭2》爆黑馬打趴一堆劇！188楊旭文被封「大唐第一男模」

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30歲的楊旭文和46歲的楊志剛對戲最多、默契也很好，他稱劇裡兩人亦師亦友，陪伴彼此並共同成長，楊志剛則笑說：「我們兩人缺一不可，必須在一起合作才能把案子探明白，只有盧凌風一人探案的話，觀眾會擔心他判案方向錯誤，只有我自己的話，觀眾又怕我會被壞人弄死。」
楊志剛被封「叔系天菜」，他表示《唐詭》開拍前，導演就要他們好好演，並稱這可能是長期飯票，他們拍第一部的時候，心情很忐忑，但拍第二部時則是信心百倍，也深信蘇無名和盧凌風會成為他們入行以來最重要的一個角色。果真戲還在播，粉絲已經敲碗第3季，楊旭文在自己社群直播時也透露好消息：「很快就會拍第三季了，但是我們要等劇本。」
188楊旭文新晉古裝男神 楊志剛曝拍戲相處時間長
提起兩人的合作默契，楊志剛說：「最近這兩、三年，我跟旭文相處的時間，比我跟老婆、兒子在一起的時間都還要長，我們連吃住都在一起，默契自然過人，有時候挺心疼他的，因為他打戲很多，經常晚上我收工了，他還要轉到B組繼續拍打戲。」
武打動作場面不少的楊旭文，談到最難忘劇中有一幕他必須被甩飛到竹林當中，彩排的時候一點問題也沒有，正式拍攝後，他意外被反彈的竹子砸到眼角，雖然腫了一大包，不過幸好沒有傷到眼睛。楊志剛沒有打戲，但是卻在拍戲期間不小心門牙斷了一半，他怕不連戲，拍戲時盡量笑不露齒，減少後製的困擾，他笑說：「我記得那時說台詞偶爾還會漏風，希望我這半顆門牙，能為《唐詭西行》擋掉所有災難。」