籃籃發抖爬33層樓維修摩天輪尖叫！高空大跳「提拉米蘇舞」超狂
民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與藝人鮪魚日前來到雲林古坑，體驗遊樂園員工的工作。籃籃被職人指名挑戰，要爬摩天輪鋼架到33層高去維修軸心，籃籃一邊發抖一邊爬，尖叫大喊：「風好大、好高、好恐怖、OH MY GOD。」最後順利完成，籃籃超嗨在高空平台大跳「提拉米蘇舞」。
記者林奕如／台北報導
籃籃曾經爬過台電電塔，不過這次更困難，她堅強完成任務，直呼這比想像中還恐怖100倍，在抵達位於33樓高的軸心時，大家也為她的勇氣大力的歡呼，為了慶祝這項成就，籃籃居然在平台上跳起了最近流行的「提拉米蘇舞」，一旁的製作人表示，這大概是最高「提拉米蘇舞」了。籃籃跟著職人檢查完摩天輪的軸心安全後，爬鋼架下去時，籃籃說這比上來更可怕，隨即閉上眼這樣往下爬比較不怕，工作人員大叫不能閉眼爬，太危險了。
節目中，眾人聊起關於遊樂園的回憶時，籃籃自爆在她大學時期與有好感的同學相約來樂園坐摩天輪，就當摩天輪包廂曖眛氣氛滿點，快要牽起手時，摩天輪突然一個晃動，嚇到一旁怕高的同學隨口飆罵出髒話，讓籃籃火熱的心瞬間冷卻，而這段戀情還沒開始就結束了。
楊繡惠則是分享最純情的感情故事，她在國小二年級去遊樂園玩，泳池邊被一個小男孩搭訕，在媽媽同意後，二人便一起度過了一個美好的下午，這件事讓她印象很深，但那年代也沒有什麼手機和通訊軟體，只能讓這段情誼留在心中，聽完阿翔便大聲呼籲，如果當年的那個男孩有看到節目，快來節目跟楊繡惠相認。