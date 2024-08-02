台灣美食展登場「5大台灣味」　李孟諺、葉菊蘭等人品嚐道地小吃

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曹銘宗表示，珍珠奶茶源於17世紀東南亞進口西米谷，18世紀以木薯粉做成的白色粉圓，看起來很像「西國米圓」，到了1950年代至1980年代台灣顛覆紅茶熱飲的傳統，泡沫紅茶蔚為風潮，而在1980年代在茶中添加牛奶和粉圓，並陸續增加木薯粉為粉圓（珍珠）原料，現今已成為攻略全球味蕾的台灣原創美食。
曹銘宗指出，牛肉源於荷蘭時期開始引進黃牛、水牛，到了漢墾時期，牛在早期台灣被視為靈性動物，人們視吃牛為禁忌，固有「毋食牛犬，功名袂顯；食了牛犬，地獄難免」等俗語，而在日本時期引入西餐廳，菜單上可見牛排、燉牛肉、牛肉湯，至於戰後時期，紅燒牛肉麵的出現逐漸帶動台灣人吃牛的風氣。
曹銘宗提到，原產於印度的芒果由荷蘭人從東南亞引入台灣，到了1954年農復會（農委會前身）從美國佛羅里達州引進愛文、凱特、海頓等品種，而在1960年代起，芒果本地育種蓬勃發展，培育成功的金煌芒果等超過百種的品種，雖風味各異，均甜美誘人。
曹銘宗說明，虱目魚則是台灣居民原本就會捕食海邊的野生虱目魚，後來自南台灣發展出虱目魚養殖文化，但虱目魚養殖最早自何時開始？常說法為始於400年前的荷蘭時期自東南亞地區傳入，也可能始於更早的「漳泉潮文化圈」或「南島民族文化圈」，更不排除台灣先民自行發展出養殖技術。
至於魚名「虱目魚」、「麻虱目」從何而來？曹銘宗補充，常見說法有自魚的脂性眼瞼衍生「塞目」的台語諧音，或者大航海時期傳入的西班牙語「sábalo」。不過以庶民觀點，農民早年撈取野生虱目魚苗，見其全身透明、兩個眼睛像黑點，有如蝨子（虱子），故有「虱目」之說，有可能因為當時常見的虱子叫「目虱」而稱「木風虱」，後來轉為諧音「麻虱目」，此說符合形音義名源更具說服力。
曾銘宗表示，蚵仔源於1797年太平洋牡蠣命名發表，台灣所培育、食用的蚵仔一直被認為是太平洋牡蠣，到了1819年葡萄牙牡蠣以歐洲的標本被發表，而在2016年透過生命條碼（DNA barcoding）的研究，才發現台灣的蚵仔與「葡萄牙牡蠣」為同種，推測蚵仔隨著大航海時代的船舶到歐洲，拓殖後被命名，其種原中心應是台灣。
另外，李孟諺、葉菊蘭、文化部政務次長王時思、觀光署長周永暉、國立台灣博物館長洪世佑、國立台灣美術館副館長汪佳政、國立歷史博物館主任秘書張錦莉、國立台灣工藝研究發展中心副主任江瑞燐、台灣觀光協會長簡余晏、中央研究院台灣史研究所兼任研究員翁佳音、中華美食交流協會廚師代表等人出席。
李孟諺、葉菊蘭等人也有親自到場，體驗「筷夾人」遊戲，透過筷子夾取乒乓球，以及品嚐芒果冰、鮮蒸蝦仁肉圓，還與羅家古早味、山海豆花、儂來餐廳、精膳食馨天下、滬舍餘味餐館等店家合影，享用他們招待的台灣道地等美食。