冷戰後最大換囚！俄國「最惡囚犯」獲釋　曾被蒲亭讚愛國者

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這起謀殺案的執行相當明目張膽，事件是於光天化日之下在柏林公園發生，距離議會和總理府僅幾步之遙，釋放柯拉西科夫的決定對德國來說，在政治上很複雜。
德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 表示：「對任何人來說，做出驅逐一名被判無期徒刑的殺人犯的決定都不容易。」
美國總統拜登在表彰這起換囚行動的記者會上承認，需要特別感激蕭茲，因德國採取重大讓步，原先他們也認為這無法做到。
柯拉希可夫（Vadim Krasikov）究竟是誰？
根據美聯社報導，他曾隸屬俄國聯邦安全局（FSB）的特種部隊，這場換囚行動對於蒲亭和特工的臥底任務成功與否，象徵意義極高，這表明了即使這些俄國特工被捕，莫斯科也會為了釋放他們而進行談判。
在柯拉希可夫犯下謀殺案後，主審法官阿諾爾迪(Olaf Arnoldi)曾公開柯拉希可夫的背景，他曾結過兩次婚，是三個孩子的父親，此前沒有任何前科，但記錄顯示，他因2013 年在莫斯科殺害一名商人而受到俄羅斯當局通緝，但該案後又於2015年撤銷。
而當柯拉希可夫被捕後，克林姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)隨即撇清關係，認為他國對於俄羅斯的指控毫無根據。
曾獲蒲亭盛讚是「愛國者」
然而，在2024年2月，蒲亭接受前福斯新聞主持人卡爾森(Tucker Carlson)訪問時曾表示，俄羅斯願意將柯拉希可夫交換《華爾街日報》記者格什科維奇，這名華爾街日報記者因間諜罪在俄羅斯入獄。
蒲亭巧妙迴避了柯拉希可夫的名字，但明確指出一名俄羅斯「愛國者」因「清算一名在高加索地區戰鬥中殺害俄羅斯士兵的匪徒」而被關押在「美國的盟國」。