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冷戰後最大換囚！俄國「最惡囚犯」獲釋　曾被蒲亭讚愛國者

▲在俄羅斯與美國等多國的換囚行動中，被視為最惡囚犯的俄羅斯聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov）也獲釋歸國。（圖／美聯社／達志影像）
▲在俄羅斯與美國等多國的換囚行動中，被視為最惡囚犯的俄羅斯聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov）也獲釋歸國。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

俄羅斯和包含美國在內等多個國家達成換囚協議，今(1)日將釋放26名囚犯，俄國釋放了包括了《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich）等人。與此同時，德國在這場換囚行動中付出極大代價，釋放了被視為最惡囚犯的俄羅斯聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov），他曾在德國為俄政府執行暗殺任務，並被俄羅斯總統蒲亭盛讚是愛國者。

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根據德國之聲報導，德國是這場換囚行動能夠達成的最大關鍵，莫斯科釋放了 16 名囚犯，以換取被西方關押的 8 名俄羅斯人。這8名俄羅斯人之中，最重要的人物是俄羅斯人柯拉西科夫，他在2019年於柏林暗殺流亡海外的喬治亞籍前車臣叛軍指揮官甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili）而被判無期徒刑。

這起謀殺案的執行相當明目張膽，事件是於光天化日之下在柏林公園發生，距離議會和總理府僅幾步之遙，釋放柯拉西科夫的決定對德國來說，在政治上很複雜。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 表示：「對任何人來說，做出驅逐一名被判無期徒刑的殺人犯的決定都不容易。」

美國總統拜登在表彰這起換囚行動的記者會上承認，需要特別感激蕭茲，因德國採取重大讓步，原先他們也認為這無法做到。

柯拉希可夫（Vadim Krasikov）究竟是誰？

▲俄羅斯聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov）在美俄換囚行動中被釋歸國。（圖／翻攝自Ｘ）
▲俄羅斯聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov）在美俄換囚行動中被釋歸國。（圖／翻攝自Ｘ）
根據美聯社報導，他曾隸屬俄國聯邦安全局（FSB）的特種部隊，這場換囚行動對於蒲亭和特工的臥底任務成功與否，象徵意義極高，這表明了即使這些俄國特工被捕，莫斯科也會為了釋放他們而進行談判。

在柯拉希可夫犯下謀殺案後，主審法官阿諾爾迪(Olaf Arnoldi)曾公開柯拉希可夫的背景，他曾結過兩次婚，是三個孩子的父親，此前沒有任何前科，但記錄顯示，他因2013 年在莫斯科殺害一名商人而受到俄羅斯當局通緝，但該案後又於2015年撤銷。

而當柯拉希可夫被捕後，克林姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)隨即撇清關係，認為他國對於俄羅斯的指控毫無根據。

曾獲蒲亭盛讚是「愛國者」

然而，在2024年2月，蒲亭接受前福斯新聞主持人卡爾森(Tucker Carlson)訪問時曾表示，俄羅斯願意將柯拉希可夫交換《華爾街日報》記者格什科維奇，這名華爾街日報記者因間諜罪在俄羅斯入獄。

蒲亭巧妙迴避了柯拉希可夫的名字，但明確指出一名俄羅斯「愛國者」因「清算一名在高加索地區戰鬥中殺害俄羅斯士兵的匪徒」而被關押在「美國的盟國」。

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