台灣9選手確定領到「奧運獎金」！創中華隊史最佳成績：免等獎牌

我不想被打死！奧運拳擊義大利女將爆哭棄賽　獲總理Meloni力挺

▲2023年曾捲入性別檢測風波的阿爾及利亞選手Imane Khelif，昨（1）日在2024巴黎奧運拳擊女子 66 級公斤 16 強賽對上義大利選手Angela Carini，但比賽僅打46秒，Angela Carini忍痛哭泣下放棄比賽，讓Khelif晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023年曾捲入性別檢測風波的阿爾及利亞選手Imane Khelif，昨（1）日在2024巴黎奧運拳擊女子 66 級公斤 16 強賽對上義大利選手Angela Carini，但比賽僅打46秒，Angela Carini忍痛哭泣下放棄比賽，讓Khelif晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2023年曾捲入性別檢測風波的阿爾及利亞選手Imane Khelif，昨（1）日在2024巴黎奧運拳擊女子 66 級公斤 16 強賽對上義大利選手Angela Carini，但比賽僅打46秒，Angela Carini忍痛哭泣下放棄比賽，讓Khelif晉級8強。根據美國媒體《ESPN》指出，雙方開賽互相攻擊出拳後，Carini挨了數拳，頭套出現脫落 2 次，這在奧運賽場是相當罕見的。Carini最後決定在開賽第 46秒放棄比賽，也拒絕與她握手，並在拳擊場上落淚。義大利總理Giorgia Meloni表示，「具有男性生理特徵的運動員，不應該被允許參加女子比賽。並不是因為我們要歧視任何人，而是為了保護女運動員能夠公平競爭的權利。」也為自家女將發聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為保住性命　Angela Carini宣布退賽

義大利選手Angela Carini說：「我感到鼻子有劇烈疼痛，作為一名成熟的拳擊手，我想說：『夠了』。因為我不想、我無法完成比賽。」她說被擊中當下幾乎無法呼吸，她說儘管比賽很重要，但仍需要保住自己生命。

Angela Carini表示，自己沒有資格評斷對方是否應該被允許參賽。「我上了擂台並打比賽，沒有完成最後一哩路，這讓我心碎了」。

25 歲的 Carini繼2020東京奧運後，第二次出征奧運賽。Angela Carini的教練表示，得知抽中對手Imane Khelif時，「整個義大利都在要求她不要參賽。」

Carini賽後說：「我感到鼻子劇烈疼痛，我告訴自己說，鑑於我所擁有的經驗和作為一個成熟的女性，我選擇停止比賽。我希望我的國家不會對此感到難過，我希望我的父親不會對此感到難過。這可能是一生難忘的比賽，但在那一刻我也必須保住自己的生命。」

阿爾及利亞選手Imane Khelif去年參加世界拳擊錦標賽金牌戰前，測試後發現她具有男性染色體，因此被禁賽，一同被取消資格的，還有台灣拳擊好手林郁婷的銅牌戰資格，當時引發譁然。如今兩人的資格問題再度引發熱議。

愛爾蘭前拳王Barry McGuigan和英國知名作家JK羅琳（J. K. Rowling）接連發文，質疑她與林郁婷的資格，批評奧委會允許男性在賽場上痛擊女性

這起事件也引發國際爭議，義大利總理Giorgia Meloni表示，「具有男性生理特徵的運動員，不應該被允許參加女子比賽。並不是因為我們要歧視任何人，而是為了保護女運動員能夠公平競爭的權利。」

▲2023年曾捲入性別檢測風波的阿爾及利亞選手Imane Khelif，昨（1）日在2024巴黎奧運拳擊女子 66 級公斤 16 強賽對上義大利選手Angela Carini，她賽後痛哭，不想因此喪命。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023年曾捲入性別檢測風波的阿爾及利亞選手Imane Khelif，昨（1）日在2024巴黎奧運拳擊女子 66 級公斤 16 強賽對上義大利選手Angela Carini，她賽後痛哭，不想因此喪命。（圖／美聯社／達志影像）
▲25 歲的 Carini繼2020東京奧運後，第二次出征奧運賽。Angela Carini的教練表示，得知抽中對手Imane Khelif時，「整個義大利都在要求她不要參賽。」（圖／美聯社／達志影像）
▲25 歲的 Carini繼2020東京奧運後，第二次出征奧運賽。Angela Carini的教練表示，得知抽中對手Imane Khelif（右）時，「整個義大利都在要求她不要參賽。」（圖／美聯社／達志影像）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運拳擊／性別爭議持續延燒！義大利女將46秒就退賽　原因曝光了

奧運拳擊／林郁婷今晚出戰烏茲別克！擺脫「性別爭議」再出發

奧運拳擊／日本媒體報導林郁婷「性別爭議」！掀起網友超激烈討論

哈利波特作者JK羅琳批評中華隊奧運拳擊國手！質疑林郁婷性別

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生