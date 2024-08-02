我不想被打死！奧運拳擊義大利女將爆哭棄賽 獲總理Meloni力挺
2023年曾捲入性別檢測風波的阿爾及利亞選手Imane Khelif，昨（1）日在2024巴黎奧運拳擊女子 66 級公斤 16 強賽對上義大利選手Angela Carini，但比賽僅打46秒，Angela Carini忍痛哭泣下放棄比賽，讓Khelif晉級8強。根據美國媒體《ESPN》指出，雙方開賽互相攻擊出拳後，Carini挨了數拳，頭套出現脫落 2 次，這在奧運賽場是相當罕見的。Carini最後決定在開賽第 46秒放棄比賽，也拒絕與她握手，並在拳擊場上落淚。義大利總理Giorgia Meloni表示，「具有男性生理特徵的運動員，不應該被允許參加女子比賽。並不是因為我們要歧視任何人，而是為了保護女運動員能夠公平競爭的權利。」也為自家女將發聲。
記者吳政紘/綜合報導
為保住性命 Angela Carini宣布退賽
義大利選手Angela Carini說：「我感到鼻子有劇烈疼痛，作為一名成熟的拳擊手，我想說：『夠了』。因為我不想、我無法完成比賽。」她說被擊中當下幾乎無法呼吸，她說儘管比賽很重要，但仍需要保住自己生命。
Angela Carini表示，自己沒有資格評斷對方是否應該被允許參賽。「我上了擂台並打比賽，沒有完成最後一哩路，這讓我心碎了」。
25 歲的 Carini繼2020東京奧運後，第二次出征奧運賽。Angela Carini的教練表示，得知抽中對手Imane Khelif時，「整個義大利都在要求她不要參賽。」
Carini賽後說：「我感到鼻子劇烈疼痛，我告訴自己說，鑑於我所擁有的經驗和作為一個成熟的女性，我選擇停止比賽。我希望我的國家不會對此感到難過，我希望我的父親不會對此感到難過。這可能是一生難忘的比賽，但在那一刻我也必須保住自己的生命。」
阿爾及利亞選手Imane Khelif去年參加世界拳擊錦標賽金牌戰前，測試後發現她具有男性染色體，因此被禁賽，一同被取消資格的，還有台灣拳擊好手林郁婷的銅牌戰資格，當時引發譁然。如今兩人的資格問題再度引發熱議。
愛爾蘭前拳王Barry McGuigan和英國知名作家JK羅琳（J. K. Rowling）接連發文，質疑她與林郁婷的資格，批評奧委會允許男性在賽場上痛擊女性。
這起事件也引發國際爭議，義大利總理Giorgia Meloni表示，「具有男性生理特徵的運動員，不應該被允許參加女子比賽。並不是因為我們要歧視任何人，而是為了保護女運動員能夠公平競爭的權利。」