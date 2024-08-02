巷仔內／藍白聯手沒用！修法被綠營找到破口　立法院又被當立法局

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藍白拒絕行政院送來的NCC新任委員名單，但因原法規定，若NCC委員任期屆滿，但又未能順利產出新委員，舊委員任期得延任，因此藍白才要趕著修法，避免NCC出現萬年委員。但即使修法三讀，行政院也不埋單，不只要自己決定施行日期，話還說得很白，等立法院通過新的人事案，就會公告實行日。
立法院修法不直接明訂，「法律公告日即施行日」，是尊重行政機關，但現在行政院卻玩弄法律文字到如此地步，藍白除了嚴厲譴責，批行政院、批民進黨毀憲亂政外，還能有其他方法反制嗎？
藍白若要再推動一次修法，改掉《NCC組織法》第16條，從提案到順利三讀，又是一項曠日廢時的工程。若是在新會期開議，行政院長卓榮泰施政報告或NCC代理主委翁柏宗首次業務報告時杯葛抗議，也大概只是一日新聞，抗議完，民眾又忘了是什麼事，只會記得立法院好像又在打架。
下會期是預算會期，但要砍NCC預算，也是半年後的事，緩不濟急。抑或者，難道也要聲請釋憲？由憲法法庭來判定現在行政、立法誰對誰錯？立法院有自信可以說服大法官？
而最關鍵的是，不論要怎麼做，在野黨始終很難整合出一致的意見，國民黨主席與黨團總召是否能一致對外？還是總想著接下來誰要接棒參選黨主席？藍白之間會不會又各懷鬼胎，猜忌2026甚至2028誰應該讓誰？非綠的選民雖然有6成，但卻無法整合成團結的6成，這是擁有死忠4成選民的民進黨有恃無恐的原因。
從《立法院職權行使法》、再到《NCC組織法》，都可看到民進黨完全執政8年慣了，總是把立法院當立法局，但民進黨毫不避諱、無所畏懼，加上對議事攻防都有一定的了解，還有綠營基本盤的支持，造就了現在這樣的局面。缺乏共主的在野陣營，短時間內恐怕還是難跟握有絕對執政權的民進黨相抗衡。