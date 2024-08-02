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心情不好怎麼辦？中醫：快按「高興穴」振奮　搭配一招幫忙瘦腿

▲中醫指出，「陽陵泉穴」被暱稱為高興穴，透過按摩可調理膽經、振奮肝氣，令人心情愉悅。（圖／取自Unsplash）
▲中醫指出，「陽陵泉穴」被暱稱為高興穴，透過按摩可調理膽經、振奮肝氣，令人心情愉悅。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

許多人聽過中醫穴位調理身體機能的妙處，有民眾好奇，有沒有哪個穴道按了會開心？花蓮慈濟醫院中醫部主治林諭臨說，在中醫常用的十個穴道、也就是「十總穴」中，真有穴位被暱稱為「高興穴」，即「陽陵泉穴」。 

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林諭臨表示，陽陵泉位於人的腳上筋所交會處，包括抽筋、扭傷、拉傷、關節緊繃或萎軟無力等，都可透過陽陵泉穴進行調理，且除了筋傷之外，由於此穴屬於膽經的合穴，還能改善膽腑疾病、尤其是濕熱鬱積膽腑時的症狀，例如口苦、咽乾、目眩、胸脅苦滿及善太息等。 

▲林諭臨指出陽陵泉穴的位置。（圖／花蓮慈濟醫院提供）
▲林諭臨指出陽陵泉穴的位置。（圖／花蓮慈濟醫院提供）
針對善太息，林諭臨解釋，就是經常嘆氣的意思，為情緒低沉的表現，而肝膽互為表裡，肝膽臟腑的疏泄與情志的調理息息相關，透過按摩陽陵泉穴即可調理膽經、振奮肝氣，令人心情愉悅，所以陽陵泉穴常被古代醫家形容為「高興穴」。

林諭臨指出，陽陵泉穴的命名與位置有關，因膝蓋外側屬陽，而腓骨小頭形狀如同丘陵，在這丘陵前下方凹陷處，經氣像水一樣流入谷中，故此穴名陽陵泉。

對於一般人要尋找陽陵泉穴，林諭臨說，找此穴時，身體要坐直，使大腿和小腿形成直角，在腿彎處小腿外側上方，用手觸摸到突出的骨尖、即腓骨小頭，在腓骨小頭前，往下45度找到的凹陷點，即為陽陵泉穴。

林諭臨表示，按摩陽陵泉穴時，需要整個手掌用力，先用大拇指定穴、把大拇指放在陽陵泉穴的位置，其餘四指併攏，用力托住腿肚後，拇指指腹用力按揉，先順時針方向按揉 3 分鐘，再逆時針方向按揉3分鐘，雙腿各一遍，或用吹風機吹到感覺皮膚微熱便暫停，反覆操作3次，也有保健功效。

此外，林諭臨提醒，按摩陽陵泉穴要產生酸脹麻的感覺更有效，民眾若搭配在雙腿外側敲打、疏通整條膽經，可加強疏泄排毒，促進氣血循環，甚至有瘦腿的作用。

林諭臨補充，現代醫學研究證實，針刺陽陵泉對於膽囊炎、結石症、落枕、肩關節周圍炎，及中風患者調解腦血流量，也皆會有助益。

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