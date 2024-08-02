翁柏宗「延任」代理NCC主委 黃國昌怒斥：自甘墮落擔任綠媒小弟
立法院三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，欲藉此要求行政院更換已提名的NCC委員名單，但行政院認為新法上路施行日期由行政院決定，因此仍依舊法，指定現任副主委翁柏宗延任，並擔任代理主委。民眾黨立院黨團總召黃國昌批，行政院長卓榮泰違法任命的NCC代理主委翁柏宗，一直就是綠媒的小弟。
記者何哲欣／台北報導
黃國昌在臉書說，翁柏宗何以受到民進黨高層如此之青睞？理由無他，就是秉承上意，使命必達，最為顯著之例子，不外乎在鏡電視醜聞中，自甘墮落充當《鏡週刊》創辦人裴偉的報信小弟。在整個審議過程中，不斷穿針引線、違法洩密，時時向裴偉報告進度。能夠搞到讓一位當時堂堂的NCC副主委淪為通風報信的小弟，也無怪乎當時裴偉敢囂張地傳達「這是總統的旨意」、「不管誰當行政院院長，鏡電視執照都是要通過的！」
黃國昌說，在《NCC組織法》修正通過後，卓榮泰本該撤回翁柏宗的主委提名、重新提名；卓榮泰不但沒有撤回，反而變本加厲違法任命其為代理主委。這不僅只是違法濫權，更是腐敗至極。早已將「黨政軍退出媒體」拋諸腦後的民進黨政府，更已墮落到找個聽從黨意的跑腿小弟來為綠色媒體集團服務。這是國家的悲哀，更是台灣民主的悲哀！