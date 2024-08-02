五熊國道車禍被撞飛「驚險爬出求生」胸口瘀青！淚謝他伸手保護

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等到車子翻滾結束，五熊和老公爬出車子外，她和老公幸好沒有大受傷，不過胸部非常痛，她翻出衣領露出胸口瘀青，現在只要拉扯到肌肉就會痛，晚上睡得很不安穩。她說，有想過找不到人（肇事者），畢竟活著就是最好禮物，算是一個特別經歷，不過她也喊話肇逃司機面對，「肇事就逃避，社會風氣不能這樣，我們一起解決，想跟肇事者一起碰面，了解到底是什麼狀況。」
五熊老公Holy則是在一旁補充，「老婆臉沒有受傷，很完好在我面前，當天回到家躺床上，真的感覺好像拍一部電影，這車禍死裡逃生，覺得自己重生了。」夫妻也感謝朋友們幫忙辦案，警方、善心人士都提供協助。
五熊國道發生車禍被撞飛 對方肇逃很無助
五熊和老公在7月31日深夜從台南開車要回台中，剛上高速公路十分鐘，被一台車從右後方撞，她形容：「碰！我們飛了起來，翻了好幾圈，最後撞到內車道護欄停了下來。」當時車子裡面當時都是煙，但還好沒有爆炸，夫妻趕快爬出車子逃生。
之後夫妻去了醫院做了一系列檢查，包括抽血、X光、核磁共振、打止痛、吊點滴，也做了筆錄，「胸和背持續疼痛像激烈運動拉傷。」無奈的是，撞他們的司機逃逸了，「因為我們前後的車錄器都沒照清楚車號，而且一撞，我們畫面就斷訊了。國道警察說現場即時影像，調不出來故障，他們也沒辦法，需要等一個月的時間找相關單位調監視器。」她坦言一切都很無助，懇求有任何目擊者，能不能提供行車紀錄器影片幫助。