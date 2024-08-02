快訊／周子瑜確定單飛SOLO出道！JYP放行了　60秒神顏預告片曝光

五熊國道車禍被撞飛「驚險爬出求生」胸口瘀青！淚謝他伸手保護

▲五熊（左）國道出車禍被後方車子撞飛，驚險爬出車子求生，胸口有大片瘀傷，她淚謝老公（右）第一時間伸手保護。（圖／五熊臉書）
▲五熊（左）國道出車禍被後方車子撞飛，驚險爬出車子求生，胸口有大片瘀傷，她淚謝老公（右）第一時間伸手保護。（圖／五熊臉書）

記者林奕如／綜合報導

女星五熊（蔡頤榛）於今（2）日凌晨發文，透露在7月31日深夜11時許，於國道上發生車禍，對方卻肇事逃逸。她今下午和老公Holy一起開直播，講述車禍當下的過程，她當時坐在副駕駛座上，人正在講電話，沒想到講到一半，車子開始翻滾，她只能大叫，最後是爬著逃出車子，目前胸口有瘀傷，咳嗽就會痛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
發生車禍的當下，五熊衝擊非常大，車子被後方追撞開始翻滾，她只能大叫：「瞬間什麼都看不到，根本不知道方向」，手機也飛出去，她也看到老公在第一時間有伸手護著她，她情緒似乎還沒平復，餘悸猶存表示：「當下覺得我們真的活不下來。」

▲五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到。（圖／五熊臉書）
▲▼五熊（左）直播透露車禍狀況，當時老公正在開車，突然被後方追撞。（圖／五熊臉書）
▲五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到。（圖／五熊臉書）
等到車子翻滾結束，五熊和老公爬出車子外，她和老公幸好沒有大受傷，不過胸部非常痛，她翻出衣領露出胸口瘀青，現在只要拉扯到肌肉就會痛，晚上睡得很不安穩。她說，有想過找不到人（肇事者），畢竟活著就是最好禮物，算是一個特別經歷，不過她也喊話肇逃司機面對，「肇事就逃避，社會風氣不能這樣，我們一起解決，想跟肇事者一起碰面，了解到底是什麼狀況。」

五熊老公Holy則是在一旁補充，「老婆臉沒有受傷，很完好在我面前，當天回到家躺床上，真的感覺好像拍一部電影，這車禍死裡逃生，覺得自己重生了。」夫妻也感謝朋友們幫忙辦案，警方、善心人士都提供協助。

▲五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到。（圖／五熊臉書）
▲▼五熊（左）出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光，她說電話講一半被撞：「什麼都看不到。」（圖／五熊臉書）
▲五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到。（圖／五熊臉書）
 
五熊國道發生車禍被撞飛　對方肇逃很無助

五熊和老公在7月31日深夜從台南開車要回台中，剛上高速公路十分鐘，被一台車從右後方撞，她形容：「碰！我們飛了起來，翻了好幾圈，最後撞到內車道護欄停了下來。」當時車子裡面當時都是煙，但還好沒有爆炸，夫妻趕快爬出車子逃生。

之後夫妻去了醫院做了一系列檢查，包括抽血、X光、核磁共振、打止痛、吊點滴，也做了筆錄，「胸和背持續疼痛像激烈運動拉傷。」無奈的是，撞他們的司機逃逸了，「因為我們前後的車錄器都沒照清楚車號，而且一撞，我們畫面就斷訊了。國道警察說現場即時影像，調不出來故障，他們也沒辦法，需要等一個月的時間找相關單位調監視器。」她坦言一切都很無助，懇求有任何目擊者，能不能提供行車紀錄器影片幫助。

五熊國道出車禍！遭後車追撞翻滾衝護欄、肇事者逃逸　她：很無助

49歲林志穎長這樣不合理！曝車禍後真實狀況：和過去不一樣了

安潔莉娜裘莉20歲兒車禍！騎車「未戴安全帽」追撞汽車　緊急送醫

35歲日星秦野隆光車禍身亡！3月才剛新婚　公司證實搭檔悲痛發聲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生