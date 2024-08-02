台灣核電論戰下一步　謝金河：童子賢、王文淵可考慮買「這公司」

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河認為，其實台灣電力發展路上，各種能源配置可能性方案都可以理性討論，他自己也曾當經濟部長面建議增加各種電力的潔淨能源都要列入規劃，包括現有的風光發電，氫能，地熱，海洋能等都要全力以赴，至少核電也不要排斥。
不過，謝金河也提到，核電問題錯綜複雜，必須抽絲撥繭，把問題逐一克服解決，例如新一代核能計入SMR、核融合等。同時他指出，總統賴清德上任後，至少反核、擁核問題可以開放討論，卓榮泰對核電政策的闡述不是始於此次接受日本媒體訪問，而是在辜朝明的演講論壇上，就有對核三廠1號機組除役發表看法，也對核電的未來發表看法。2030年是一個時間點，新的核電技術帶來更安全，更便宜的電力，對台灣也是一個選項。並批評媒體用標題寫2030重啟核電，太過簡略。
謝金河指出，很多人寄望小型核電廠SMR的新核能技術，儘管綠色公民行動聯盟對SMR的研究資料指出，SMR的核廢料比起一般核電廠高出20到30倍，成本高於風力、太陽能發電很多，甚至該研發公司Nuscale Power從創立以來不斷燒錢，營運非常困難，股價最慘跌至0.13美元，差點破產。但「中經合董事長劉宇環正率領團隊在核融合的路上努力。台塑王文淵總裁每次遇到我，都大力推動SMR」。
謝金河話鋒一轉表示，既然台灣有這麼多堅定擁核企業，「何不利用這個機會，大膽買下這家公司」，點名台塑若收購該家公司，可以為陷入價格殺戮戰的台塑帶來轉型機會，也建議童子賢可以考慮併購這家公司。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。