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每半小時1人失智！中醫當神隊友　「開心散」＋針灸克制4大失智症

▲根據統計，台灣每30分鐘就增加1名失智症病人，在85歲以上盛行率超過2成。（圖／取自pexels）
▲根據統計，台灣每30分鐘就增加1名失智症病人，在85歲以上盛行率超過2成。（圖／取自pexels）

家庭消費中心／綜合報導

據統計，台灣每30分鐘增加1名失智症病人，65歲以上盛行率約8%，但到85歲以上則超過20%，對此中醫師說，中醫治療可望作為失智症輔助療法的堅強後盾，對於各種失智症均有相對應的解方，也提供患者與家屬追求生活品質有更多選擇。

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柳營奇美醫院中醫部主治醫師李俞生表示，中醫歷代對失智症的認識及治療，已發展出多樣的療法，其中可透過中藥補氣、化痰特性，改善腦部海馬迴神經損傷，也可藉由減少細胞氧化與延緩神經退化，達到改善認知的作用，另透過抑制鐵誘導細胞死亡，則有助學習及記憶力。

目前已知能拮抗壞死的中藥萃取物有不少，包括連翹酯苷A(ForsythosideA)，有抗鐵引發細胞死亡效果，而紅景天苷(Salidroside)則透過抑制神經性的鐵，進而誘發細胞凋亡，並改善失智症狀；此外，針灸穴道也能減輕失智症狀，特別是在輕度及中度失智症階段，療效更為明顯。

▲奶奶患有失智症，於是對方邀請原PO的打工內容就是去假扮孫女。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲中醫師認為，中醫治療可望作為失智症輔助療法的堅強後盾。（圖／取自Pixabay）
李俞生指出，失智症可分為下列幾種類型，中醫各有因應治療方式：

■退化性失智症：如阿茲海默症，由為腦部神經微纖維糾結及老年性斑塊形成，不過在唐朝孫思邈《備急千金藥方》中記載的開心散，組成包括人參、遠志、石菖蒲、茯苓等，經動物實驗行為觀察及顯微鏡檢視腦神經組織，發現服用開心散後，腦神經纖維糾結的數量和斑塊顯著減少，可望緩解失智症。

■額顳葉型失智症：會出現漸進性人格變化與行為控制力異常，常合併語言障礙，但透過針灸百會穴、四神聰穴、太衝穴、神庭穴、本神穴等，可改善腦部血流進而改善症狀。

■路易氏體失智症：由於路易氏體沉積，導致認知功能波動、視幻覺、運動障礙，情緒不穩或妄想等，治療方式以開心散加上疏肝解鬱、醒腦開竅中藥加減，並搭配每週2~3次針灸，能有效緩解症狀。

■血管性失智症：因腦部中風或慢性腦血管病變，造成腦部血液循環不良，進而損害腦細胞，使認知功能減退，常見症狀包括情緒及人格改變、尿失禁、吞嚥困難、步態不穩等，治療方式以針灸為主，服用中藥為輔，可使前期及中期病人持續恢復至正常，後期患者則能減緩退化。

李俞生提醒，失智症若能早期診斷、治療，將有助延緩病程，因此家中長輩出現類似失智的症狀，應儘速以AD-8量表或SPMSQ量表檢測，切莫輕忽，以利後續病情控制。

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