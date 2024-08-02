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中市機車定檢通知啟用電子化 環保局廣邀車主上網加入

▲中市機車定檢通知啟用電子化好處多，環保局籲請車主儘速上網加入，通知不漏接。（圖／環保局提供）
▲中市機車定檢通知啟用電子化好處多，環保局籲請車主儘速上網加入，通知不漏接。（圖／環保局提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市自113年1月1日起，已停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知電子化服務。台中市環保局廣邀尚未加入機車定檢通知E化簡訊服務的台中市車籍車主，盡速前往「台中市政府環境保護局機車定檢簡訊通知網」，登錄機車車牌號碼及手機號碼，後續將於每年車輛定檢期間收到機車排氣檢驗簡訊提醒，申請流程簡單又環保。

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為響應2050淨零碳排，同時提醒車主定期完成機車定檢，台中市環保局近年積極推動機車定檢通知E化簡訊服務。環保局局長陳宏益表示，機車定檢通知電子化的好處多，不僅能夠確保定檢訊息能確實通知到機車車主，也能解決客居他鄉車主無法接收定檢訊息之困擾，同時減輕郵差投遞的工作負擔，以及每年固定印製大量明信片通知的紙張，促成實質減碳效益，替地球環境盡一份心力。

▲中市機車定檢通知全面啟用電子化，環保局廣邀車主上網加入，流程簡化又環保。（圖／環保局提供）
▲中市機車定檢通知全面啟用電子化，環保局廣邀車主上網加入，流程簡化又環保。（圖／環保局提供）
環保局表示，凡是機車設籍台中市，即符合登錄資格，民眾可透過智慧型手機或平板裝置，輸入網址：https:// https://taichungmotosms.taichung.gov.tw或掃描宣導活動海報QR-CODE條碼，進入網頁後依循系統提示要件完成申請者，即可以手機簡訊取代紙本明信片，不僅符合環保概念，更暢通應定檢機車車主接收排氣定檢通知管道，即使搬家或居住外地等因素，也不致錯過定檢通知，遭受行政處分。

台中市環保局統計112年部分應定檢機車車主，經通知後仍未實施機車定檢，且超過檢驗日起六個月，經環保局持續列管追蹤，屢次通知給予限期改善時限，仍未進行排氣定檢，環保局依據《空氣污染防制法》已移交31輛逾期未定檢機車，由公路監理機關註銷其牌照，無法於道路上行駛，請民眾切勿以身試法。

統計臺中市每年應定檢機車高達126萬餘輛，歡迎尚未登錄之機車車主善加使用，詳細登錄資訊請上網搜尋「台中市政府環境保護局-機車定檢簡訊通知網」或掃描宣導活動海報QR-CODE條碼瞭解。

環保局提醒，出廠滿5年以上之機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。若機車逾期未定檢，將依《空氣污染防制法》裁處新臺幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處新臺幣3,000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

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