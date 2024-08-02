中市機車定檢通知啟用電子化 環保局廣邀車主上網加入

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環保局表示，凡是機車設籍台中市，即符合登錄資格，民眾可透過智慧型手機或平板裝置，輸入網址：https:// https://taichungmotosms.taichung.gov.tw或掃描宣導活動海報QR-CODE條碼，進入網頁後依循系統提示要件完成申請者，即可以手機簡訊取代紙本明信片，不僅符合環保概念，更暢通應定檢機車車主接收排氣定檢通知管道，即使搬家或居住外地等因素，也不致錯過定檢通知，遭受行政處分。
台中市環保局統計112年部分應定檢機車車主，經通知後仍未實施機車定檢，且超過檢驗日起六個月，經環保局持續列管追蹤，屢次通知給予限期改善時限，仍未進行排氣定檢，環保局依據《空氣污染防制法》已移交31輛逾期未定檢機車，由公路監理機關註銷其牌照，無法於道路上行駛，請民眾切勿以身試法。
統計臺中市每年應定檢機車高達126萬餘輛，歡迎尚未登錄之機車車主善加使用，詳細登錄資訊請上網搜尋「台中市政府環境保護局-機車定檢簡訊通知網」或掃描宣導活動海報QR-CODE條碼瞭解。
環保局提醒，出廠滿5年以上之機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。若機車逾期未定檢，將依《空氣污染防制法》裁處新臺幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處新臺幣3,000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。