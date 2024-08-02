投資55億美元！泰國電動車企蓬勃發展 每年可生產逾50萬輛電動車
泰國政府大力推動電動車產業，預估未來五年內能吸引超過55億美元的投資。此時正值全球各地電動車行業發展放緩，但泰國仍堅持朝東南亞電動車製造中心的目標邁進。泰國投資促進委員會至今批准了24個汽車製造商的項目，每年可生產超過50萬輛電動車。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國總理賽塔上台以來致力發展電動車產業，同時稱電動車的優點是引擎聲不大。泰國投資促進委員會秘書長納立說：「泰國是東南亞區域首個宣佈推出全面和積極措施，推動電動車行業發展的國家。除了生產車子，泰國也聚焦於製造關鍵零件。」泰國政府通過減稅方式，鼓勵製造商在泰國生產電動車，一輛車的成本往往低於5萬5000美元。
常年交通擁堵的泰國曼谷，飽受噪音和空氣污染困擾。為了改善環境問題，泰國的目標是在2030年，確保汽車總產量中至少三成是零排放汽車。全球最大的電動車製造商之一的中國比亞迪，兩年前打入泰國市場，當地廠房這個月初投入生產，每年可製造15萬輛電動車。
泰國電動車協會主席克里斯達說：「展望未來，我對未來仍非常樂觀。因為我們看到過去幾年增長良好，我們看到汽車製造商做出許多承諾，並取得實質的成果。他們已在泰國動土建設車廠。」