台中買房成交才知「緊貼盲斷層」崩潰了　內行揭：最危險的在台北

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因此，原PO家人向賣方表示「願意付高額違約金」來解除買賣契約，但賣方卻說如果答應解約，「日後這間房子要怎麼賣出去？」讓他的家人欲哭無淚，後悔一時不察，高價買了間緊鄰三義盲斷層的房子。
貼文引發討論，部分網友認為如果很在意房子買在斷層帶附近，買房前就該先做好功課，也有人直言：「不要有斷層的話，你只剩下桃園可以住了！」也有人分享說「全台36條活動斷層，專家示警，最危險的在台北，這樣有沒有覺得安慰點？」
買房簽約成交後悔了 專家公開解約流程
買房簽約成交後，就算願意賠違約金也不能解約嗎？大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶告訴《NOWnews今日新聞》說，不清楚該物件詳細交易進度，據網友已成交說法來看，理論上只要依契約規定給付違約金，沒有不能解約的道理。
至於違約金，一般買家對建商的違約金上限是總價的15%，一般民眾間的買賣交易違約金則是雙方談好，曾見過為約定金全收等，只要還沒交屋過戶，買方提出解約，可寄存證信函告知賣方，並依契約約定賠償違約金。
買房怕買到斷層帶附近 專家教你這樣查
不過，賴志昶卻不建議解約，他直言：「雖然是斷層，但也很難說真的會發生何事！」建議很在意斷層帶、敏感地質的民眾，買房前可上國家災害防救科技中心的「3D災害潛勢地圖」，輸入地址並在「潛勢選擇」勾取活動斷層及斷層地質敏感範圍，即可查詢，也可丈量標的與斷層帶距離。
地質學者怎麼看斷層帶附近的房子能不能買呢？中央大學應用地質研究所教授李錫堤先前接受《NOWnews今日新聞》電話訪問時直言：「要是我就不會買斷層帶附近的房子，能不碰就不碰！」
李錫堤指出，目前地質調查所還沒公布山腳斷層帶詳細位置，公布後若以車籠埔斷層為例，斷層帶兩側各30公尺範圍內就不能蓋房子，現行包括「台灣活動斷層GIS系統」、「3D災害潛勢地圖」顯示的山腳斷層位置都有誤差，呼籲政府應盡快釐清並公布斷層帶位置，讓民眾有所依循。