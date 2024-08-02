高雄市長選舉開打　欲參選綠委均表態

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「這是我希望努力的方向」。立委許智傑近期跨轄區高掛與陳其邁看板，甚至打上「他是我同學」來強調雙方關係。許智傑表示，看板已經懸掛，就勇於決定參與市長初選，承襲延續「陳菊子弟兵、市長陳其邁同學」的角度，來參加市長初選，和高雄一起打拚，打造AI首都。他說也不會刻意另挑日期宣布，就是會參與初選。
許智傑說，現在是高雄再轉型最重要的機會，打造科技、經濟、魅力、歡喜的TECH高雄（Technology 科技 Economy經濟 Charming魅力 Happy歡喜），希望和高雄一起努力。
「兄弟登山、各自努力！」立委賴瑞隆也出席同場活動，被問及參選市長，他立即細數過去在高市府服務過職位，這9年來爭取各項大小建設，未來高雄必須持續進步發展，期盼未來，高雄人會選出最優秀人選，爭取高雄人認同支持。他也說，競爭者相當多，會照自己節奏走，為高雄做事，擘劃願景，相信高雄會做出最好選擇，他說：「我們充滿信心！」
賴瑞隆則說，自己過去在內政委員會就與陳其邁合作過，他也常在外面說我是他師弟！主力訴求還是強調過去資歷、經驗，希望得到市民支持。
另外，率先表態要角逐市長的林岱樺則表示，現在是災後第七天，高雄復原還在進行，行政院長卓榮泰今南下高雄，她也積極爭取災後重建措施，傾聽民意解決民怨，跟市民站在一起，請參選同志與陳其邁凝聚共識，一起邁進。至於未來是否會掛與陳其邁合照看板？她說，陳其邁現是高雄大隊長，會積極跟他配合。目前按照自己節奏和配合黨中央初選期程，也坦言一定會宣布參與初選。
邱議瑩則表示，許智傑看板很可愛，她也提到，高雄每一位立委都非常優秀，也願意為高雄付出心力，她覺得非常好，但每個人的節奏不同，我也祝福他。邱議瑩也指出，可能她的節奏沒有那麼快，她就是按部就班照既定時程做選舉規劃。