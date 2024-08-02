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陳修將正式通緝！殺女友判10年10月棄保潛逃　時效長達40年

▲陳修將涉嫌在摩鐵內殺害女友，判處有期徒刑10年10月定讞，原本預計5月31日就要到案執行，不過他棄保潛逃，彰化地院正式發佈通緝令，將行刑權追訴至2064年。（圖／翻攝自陳修將臉書）
▲陳修將涉嫌在摩鐵內殺害女友，判處有期徒刑10年10月定讞，原本預計5月31日就要到案執行，不過他棄保潛逃，彰化地院正式發佈通緝令，將行刑權追訴至2064年。（圖／翻攝自陳修將臉書）

記者孫唯容/綜合報導

「76行者」前召集人陳修將，2021年間涉嫌在摩鐵殺害胡姓女友，檢方依殺人罪嫌起訴，經法院審理後，改認定陳男犯下「傷害致人於死罪」，最高法院今年4月12日將他判處有期徒刑10年10月定讞，30萬元交保，原本預計5月31日就要到案執行，不過他棄保潛逃，7月29日彰化地院刑事裁定沒收保證金，正式發布通緝令，將行刑權追訴至2064年，時間長達40年。

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回顧案發經過，2021年10月，陳修將因懷疑女友胡女與他人曖昧，徒手毆打胡女造成臉、脖、眼睛、手臂多處瘀傷，再以手機錄音迫使胡女說出承認與陳男發生性關係的話語，同年10月8日上午帶胡女住進彰化縣某汽車旅館，14日陳修將睡醒後，發現胡女用手機與他人聯繫，懷疑是和曖昧對象通聯，憤而施暴，徒手毆打胡女臉部、眼睛，再抓頭髮朝地板撞擊多下。

胡女事後不適昏睡，直到隔天凌晨2時許，陳修將發現胡女呼吸困難，聯絡朋友將胡女送醫急救，仍因廣泛性硬腦膜下出血，引發創傷性休克身亡。

檢警事後逮捕陳男並聲押，檢方依據殺人罪嫌對陳男提起公訴，一審法院審理後，認定陳男觸犯「傷害致人於死罪」，判刑9年6月，對於傷害胡女曖昧對象部分，則判刑6月，得易科罰金。

二審高等法院台中分院認為，由於胡女腦部傷勢嚴重，足以證明陳男「行為時用力之重」。加上陳男始終否認犯行，且未與胡女家屬達成和解，因此判決陳男有期徒刑10年10月；對於傷害罪部分，則駁回上訴，全案定讞。

彰化地檢署5月31日通知到案執行陳修將未到，6月4日發布拘提，6月24日拘提期滿前未到，7月29日地院認定陳修將已逃匿，裁定30萬保證金沒收，彰化地檢署正式發布通緝令追緝，追訴至2064年，時間長達40年。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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