細數子瑜的辛酸血淚！媽都心痛　JYP一次彌補「帳號全換她名字」

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周子瑜作為TWICE的老么成員，於2015年10月以一曲《Like OOH-AHH》正式出道，同年卻因為在節目上揮舞中華民國國旗慘遭黃安舉報，澈底惹怒中國，使得「JYP娛樂」在中國的演出受影響，2016當年只有16歲的子瑜，被JYP逼出來道歉「否認不是台獨」、「我是中國人」，才平息中國怒火。
因為此事的影響，「JYP娛樂」此後對於周子瑜的相關發言、行為，都格外謹慎注意；包含JYP旗下藝人來台表演、受訪時，都發生過台灣記者被JYP要求改標、修改新聞內文，以及限制有政治立場的單位入場等行為，盡量不牽扯中國與台灣的關係，減少提到「台灣」以及「周子瑜」等被視為敏感字眼的狀況發生。
出道9年常被「不公平對待」 媽媽黃燕玲數次開砲護女兒
回顧周子瑜遭受不平等待遇，要先從2022年3月開始說起，TWICE發行日語專輯《#TWICE4》時，花絮直接去除周子瑜個人畫面，不僅全球粉絲氣歪，周子瑜的媽媽黃燕玲也罕見開砲，連續發文表示：「非常傻眼.....為何？？？大公司竟然犯了嚴重錯誤令人不解」、「是疏失？還是故意？」她甚至回覆網友留言證實身分：「這確實是我黃燕玲發文的，商品能犯下漏掉子瑜，是疏失？我無法說服自己！」
再來就是去年（2023）10月，許久沒個人活動的周子瑜，傳出被JYP冷凍，周子瑜媽媽黃燕玲意有所指的表示：「充滿虛偽，言辭如風吹，謊言編織，如浩瀚星空。你的承諾，像泡沫一樣，觸碰即破，難以相信。猶如風中蒲公英種子，飄渺不定，隨風起舞。語言的巧妙，宛如小說家，編織著謊言，言語如迷宮，總是迷失其中，尋找真相之路，難以尋覓。」被聯想是在為女兒的遭遇打抱不平。
今年5月，TWICE志效為了宣傳出演的節目《房客》，疑似模仿8年前還是16歲的子瑜道歉中國人的影片，志效與製作組慘遭各國粉絲圍剿，但節目方跟JYP並未出面解釋跟道歉，僅是重新調整片段跟社群發文；甚至還讓志效對粉絲說出「和其他成員都是商業關係」的發言，種種舉動令人譁然。
最後就是今年（2024）7月4日，TWICE官方IG釋出《DIVE》日語專輯發行預告，但9人預覽圖上面卻不見周子瑜的照片，而Mina個人照則出現2張，甚至直接蓋掉子瑜位置，等到失誤被發現，官方才立即修正。
成為TWICE第3位發個人專輯的成員 JYP把社群頭貼「全換周子瑜」
由於上述種種事蹟，粉絲已不奢望「JYP娛樂」會幫子瑜出專輯，只求公司能「善待子瑜就好」，豈料8月1日深夜，「JYP娛樂」在各大官方社群上傳子瑜的1分鐘預告片，寫下：「TZUYU THE 1st MINI ALBUM “abouTZU”.」子瑜確定推出人生首張專輯《abouTZU》，真的是萬萬沒想到。而子瑜也是繼志效、娜璉後，成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。
除了確定幫子瑜發專輯，TWICE的千萬粉絲追蹤帳號：IG、X、YouTube、TikTok、FaceBook的頭貼與背景，也都換上「周子瑜」的名字，粉絲激動痛哭：「真的感動死、我好感動」、「感動到哭是正常的嗎？我的子瑜啊！」、「完全沒想過會是子瑜！！！真的短暫原諒一下JYP」、「真的沒想過，但真的太開心」，力挺台灣寶貝的心情相當激動。
周子瑜出生於台灣台南，2012年只有13歲的她，赴南韓參加2次徵選，最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生，並參加同公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》，成績優異的7名至9名者，就可作為TWICE成員出道，後來是節目組追加成員，子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》，以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。
周子瑜（쯔위）小檔案
生 日：1999年6月14日（25歲）
學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科
出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）
公 司：JYP娛樂
出道地：南韓、日本、美國
出道作：
🇰🇷南韓／《The Story Begins》
🇯🇵日本／《#TWICE》
🇺🇸美國／《The Feels》
🇰🇷個人／《abouTZU》