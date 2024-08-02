《波拉西亞戰記》首度開放「要塞奪回」！限定七夕活動將同步開啟

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《波拉西亞戰記》自六月底首度開啟據點戰至今，已開放共計18座駐紮地供各大旅團奪回。繼駐紮地後，官方今日宣布將於8月4日20:00首度開放兩座要塞（黃金港、鏡之森）供玩家宣戰攻打；除了整體攻克難度躍升，攻佔獎勵也更有價值，再再考驗旅團運籌帷幄的能力。
要塞爭奪之最終戰果將於8月11日23:00進行結算，首次佔領獎勵更有機會獲得英雄級深淵石，新增「閃亮深淵石箱5個(角色)」等珍稀虛寶，是製作英雄級裝備的必要素材。此外，除了既有佔領獎勵外，要塞更是首個可以獲得鑽石、紅寶石稅金的據點，鑽石可於商城購買物品、紅寶石則是旅團間貿易的稀有貨幣；持有要塞之旅團可於每周日23:00獲得來自交易所累積的鑽石及紅寶石稅收。
八月改版亮點：世界交易所開放、台港澳限定七夕活動
除開放要塞之外，八月改版內容及限定活動，將為玩家帶來更豐富的遊戲體驗。首先，世界交易所即將於本月正式開放，不同於目前交易所僅能在所屬伺服器交易的限制，世界交易所提供玩家可以和配對到的其他領域進行交易的機會，打造更大、更活躍的市場。當玩家角色等級達到Lv.48，即可開啟世界交易所，體驗更為自由的交易。詳細之領域分配規則將於近日於官網發布。
此外，台港澳版本限定的七夕活動亦將於8月7日至8月28日甜蜜展開！參加活動就能獲得「造型/坐騎召喚高級禮物(11次)選擇箱」、「稀有解除侵蝕卷軸選擇箱」等獎勵。此外，8月14日至8月28日也將開放期間限定活動「為情所傷的靈魂」，有機會取得「稀有裝備解除侵蝕卷軸」、「燦爛的深淵墨水」等豐富獎勵。活動僅限台港澳玩家參加，千萬不要錯過！詳細活動內容將於近日於官網公告。