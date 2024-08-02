誰是iPhone中的「王者機」？果粉齊推「XR」超穩 3款機種也上榜
iPhone手機中，哪一款是你心目中的「王者機」？有網友近日在社群平台發文表示，iPhone 13是繼iPhone 11之後最穩定的機型，貼文底下有一票網友票投iPhone XR，甚至有人上市至今過了6年都還沒換，iPhone 11、iPhone 13、iPhone SE等3款機種也名列前茅。
記者鄭妤安/台北報導
蘋果iPhone年年更新，有網友在社群平台Dcard上發文提問「2020年至今，哪一款iPhone表現最穩定？」原PO認為是iPhone 13，沒想到底下有一票網友將票投給了「iPhone XR」，有人指出，XR用了3年半，電池健康度還有90%，反觀iPhone 14 pro僅用了1年半，健康度竟暴跌至81%，也有網友從上市到現在都還捨不得換掉XR。
除了iPhone XR以外，iPhone 11、iPhone 13、iPhone SE也出現不少擁護者，尤其認為iPhone 13非常耐用，而SE除了電池太小外，沒什麼大問題，有網友則點出iPhone 12和iPhone 14系列狀況都不佳。
值得一提的是，根據連鎖通訊行傑昇通信資料顯示，稱霸二手市場的iPhone手機中，Phone 11（128GB）回收數量最多，且回收價漲幅高達7%，保值力道驚人，也說明舊iPhone只要維持得當，憑藉外型設計經典、效能也滿足大部分用戶需求，加上蘋果生態系的優勢，不僅在二手機交易市場上具備強爭力，價格表現也相當不錯。