竹科封測廠驚傳暴力！男一拳「打趴女員工」倒地昏厥 恐怖畫面曝
上（7）月31日下午新竹一間晶片封測廠，驚傳有男員工在科技廠內出貨區，揮拳打趴另名女員工，導致她當場昏厥，全程被監視器拍下，當事人皆不願回應，也婉拒警方介入，該封測大廠目前暫未對事件向外界說明。
記者孫唯容/綜合報導
據了解，這間上市上櫃的晶片封測大廠總部位於竹東鎮北興路上，廠區分布在竹東北興路、湖口新竹工業區，員工數超過5千人。本次事件發生在湖口廠區的無塵室內，有內部員工表示，該名男員工疑似不滿女員工言語攻擊，竟突然失控揮拳往女員工臉部痛毆，女員工當時正操作叉車要移動貨物、無法閃躲，當場被擊中頭部瞬間失去意識倒地。
由於事件過於驚悚，日前竹南某電子廠才發生作業員持鐵椅狂砸另名員工的暴力衝突事件，因此內部有員工將監視器外流PO上網，認為最近夏天很熱，很容易脾氣暴躁，希望公司高層應重視、敦促職場暴力問題，重視員工身心平衡。
※【NOWnews 今日新聞
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