美股暴跌因AI泡沫破了？花旗策略師示警：AI拋售潮才剛要開始

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派特提直言，「我個人的感覺是，當談到AI人工智慧時，大多數投資者事實上不知道這些公司在做什麼」。無論是看好或看衰，對大多數人來說，AI在未來五年內能做到什麼事情仍然是個謎，「市場正在根據科技公司未來可能會達成什麼而給予定價，但事實上，大家根本不知道他們會成為什麼」。
這波AI股暴跌給全球股市帶來負面的連鎖反應，但派特提認為，AI股目前並未泡沫化，因為這些科技巨頭仍然在賺錢，不過這波向下修正將讓投資者回歸公司財務和基本面，科技巨頭必須證明未來幾年能夠持續贏得超越投資人預期的獲利。
派特提也預言，AI熱潮理應更廣泛，不應該只讓一、家公司發財，如果AI是影響下一個世代的大事件，「那它就必須帶動更多股票，更多領域的企業一起繁榮」。只有當這種現象出現的時候，才能真的說AI改變了整個市場和世界的遊戲規則。
事實上，美國麻省理工經濟學教授阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）日前也曾表示，生成式AI在未來十年絕對不會帶來什麼革命性的改變，帶來的只有過度投資生成式AI因而感到後悔的企業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。