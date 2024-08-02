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美股暴跌因AI泡沫破了？花旗策略師示警：AI拋售潮才剛要開始

▲美國經濟數據轉差，市場擔憂衰退將至。美股台股相繼大跌，花旗策略師派特提（Drew Pettit）警告，AI類股的拋售潮才正要開始。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國經濟數據轉差，市場擔憂衰退將至。美股台股相繼大跌，花旗策略師派特提（Drew Pettit）警告，AI類股的拋售潮才正要開始。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國經濟數據轉差，市場擔憂衰退將至，週四那斯達克指數下跌405.26點，道瓊工業指數也下跌494.82點，台股受到波及，今（2）日更重挫1004點，創下史上最大跌點。而根據花旗策略師派特提（Drew Pettit）警告，AI類股的拋售潮才正要開始。

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綜合外媒報導，派特提在7月初便指出，當股票價格快速大起大落時，對投資人來說就是一項非常簡單可見的風險訊號，另外，他也觀察到許多入場者似乎並不真正了解市場狀況，只是因為擔心錯過收益而跟風搶買股票。

派特提直言，「我個人的感覺是，當談到AI人工智慧時，大多數投資者事實上不知道這些公司在做什麼」。無論是看好或看衰，對大多數人來說，AI在未來五年內能做到什麼事情仍然是個謎，「市場正在根據科技公司未來可能會達成什麼而給予定價，但事實上，大家根本不知道他們會成為什麼」。

▲日本警方近期逮獲一名無業男子，透過詢問生成式AI，獲得惡意軟體相關程式，進而製作出勒索病毒。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國麻省理工經濟學教授阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）日前也曾表示，生成式AI在未來十年絕對不會帶來什麼革命性的改變。（圖／美聯社／達志影像）
這波AI股暴跌給全球股市帶來負面的連鎖反應，但派特提認為，AI股目前並未泡沫化，因為這些科技巨頭仍然在賺錢，不過這波向下修正將讓投資者回歸公司財務和基本面，科技巨頭必須證明未來幾年能夠持續贏得超越投資人預期的獲利。

派特提也預言，AI熱潮理應更廣泛，不應該只讓一、家公司發財，如果AI是影響下一個世代的大事件，「那它就必須帶動更多股票，更多領域的企業一起繁榮」。只有當這種現象出現的時候，才能真的說AI改變了整個市場和世界的遊戲規則。

事實上，美國麻省理工經濟學教授阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）日前也曾表示，生成式AI在未來十年絕對不會帶來什麼革命性的改變，帶來的只有過度投資生成式AI因而感到後悔的企業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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