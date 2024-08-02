9月降息恐為時已晚？市場信心潰散 法人教戰如何「避衰」
台股今（2）日重挫逾千點，創史上單日最大跌點，嚇壞不少投資人！法人指出，主要是3個原因影響，首先是美國總統大選以及中東地緣政治風險外，再來是華爾街對於AI泡沫的擔憂重新燃起，不過影響今日台股最嚴重的還是投資人對經濟衰退的恐懼，市場擔憂經濟數據不佳，美國經濟很可能硬著陸，9月降息恐怕為時已晚？法人指出，若投資人擔憂經濟衰退風險，可轉向波動較小的美債ETF或高評級債ETF，或定期定額布局半導體相關ETF，靜待衰退風險疑慮消除市場回穩，掌握長線投資契機。
記者許家禎／台北報導
中國信託投信表示，此波全球股市回檔，初步分析可歸納3大原因，首先是地緣政治風險，包含美國總統大選、法國國會重新改選，以及烏俄戰爭及中東以巴衝突帶來的不確定因素。其次是華爾街對於AI泡沫的擔憂重新燃起，日前谷歌公布優於預期的財報，但盤後股價下跌，主因市場憂心其對AI基礎建設大舉投資，卻看不到轉化為獲利的模式，恐影響公司營運前景。
第三，也是台股今日重挫千點的最主要原因，是投資人對經濟衰退的恐懼。美國聯準會日前公布利率決策，宣布利率不變，且聯準會主席鮑爾表態，最快9月即有機會降息，原對資本市場是短多，但隨後公布的製造業數據遠低於預期，且就業情形放緩，投資人擔憂聯準會降息步調已慢，經濟並非如聯準會所預期的軟著陸，而是有陷入衰退的可能性，避險情緒蔓延，加上美國科技大廠英特爾公布財報遠遜預期，且預計裁員15%並停發股利，拖累科技股重挫，連帶影響今日亞洲股市，今年以來漲勢最亮眼的台、日股受創最深，跌幅都在4%以上。
展望後市，中國信託投信表示，今晚美國將公布非農就業人口數據，市場恐仍有波動。然而AI需求確實存在，目前也已發展出多樣實質運用，尚看不出有泡沫化跡象，半導體發展前景依舊可期。投資人若擔憂經濟衰退風險，可轉向波動較小且有降息題材利多的美債ETF或高評級債ETF，或定期定額布局半導體相關ETF，靜待衰退風險疑慮消除市場回穩，掌握長線投資契機。
※【NOWnews 今日新聞
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