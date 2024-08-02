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奧運現場／韓安齊錯愕被判失格！真正原因出爐　水下攝影曝真相

▲台灣游泳混血好手韓安齊首次征戰巴黎奧運，卻因為「蝶腳」犯規被取消資格，無緣挺進準決賽，相當可惜。（圖／翻攝自IG angelacoeee）
▲台灣游泳混血好手韓安齊首次征戰巴黎奧運，卻因為「蝶腳」犯規被取消資格，無緣挺進準決賽，相當可惜。（圖／翻攝自IG angelacoeee）

特派記者路皓惟/巴黎報導

台美「混血正妹」韓安齊首次踏上奧運舞台，在女子200公尺個人混合式預賽第2組登場，原本游出2分19秒97成績，排名分組第2，未料韓安齊因為犯規而被取消資格，讓大家非常錯愕，而真正犯規原因出爐，主要是韓安齊在蝶式時的蝶腳變成「高低腳」，經由水下高速攝影機檢視，被判定為犯規動作，故被取消資格。

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韓安齊被判失格　原因是「蝶腳」犯規

韓安齊在第三水道出賽，她的專長是蝶式和仰式，而本次奧運反應時間0.64秒，是此分組最快的選手，而她在蝶式排名分組第3，最後50公尺衝上小組第2，但最後成績顯示卻是DSQ(取消資格)。教練黃智勇指出，韓安齊遭取消資格原因是蝶腳向下沒有同步，這個犯規也無法提出申訴。

韓安齊在前50公尺蝶式比賽中，由於雙腿踢水時高度不一致，被判定為「高低腳」違規。蝶泳要求選手雙腿踢水時必須保持對稱，如果運動員在比賽過程中出現雙腿高度不一致，即所謂的「高低腳」，便會被視為違規動作。裁判透過水下高速攝影機檢視，確認韓安齊在蝶式時出現「高低腳」，因而取消比賽資格。

奧運配備水下高速攝影　犯規逃不過法眼

在奧運游泳項目中，裁判使用水下高速攝影機來監控運動員的每一個動作。高速攝影機可以清晰地捕捉到運動員在水下的腿部動作，從而有效判定是否存在違規行為，而韓安齊的蝶腳「高低腳」違規，就是透過先進攝影設備捕捉到。

巴黎奧運配備最先進的鏡頭技術與高速攝影機，讓裁判和觀眾可以清晰地看到比賽中的每一個細節，高速攝影機能以每秒超過250幀的幀率拍攝，能夠清楚凍結動作，捕捉水上運動的每一刻動態，確保每一個動作都能被記錄下來。
 

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