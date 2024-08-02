台中郵局推愛無距「梨」 邀民眾嚐鮮挺農民目標1萬盒
台中郵局推動愛無距「梨」公益活動，今年邁入第11年。代理局長王月珍表示，果農專擅種水果，不擅行銷，台中郵局協助在地果農行銷，讓更多人品嚐好吃的水果，增加果農收益。過去10年來，每銷售一盒水梨捐款10年，累計已捐款逾百萬元給台中育嬰院，今年目標一萬盒，邀請民眾嘗鮮挺果農做公益。
記者金武鳯/台中報導
今年臺中郵局持續與東勢區農會、新社區農會及東勢、卓蘭地區果農合作推出「情滿人間-愛無距『梨』」活動，即日起至9月30日止，透過「i郵購」網購平臺訂購及郵局快捷服務，將最新鮮的水梨配送到全臺消費者手上。民眾買一盒，郵局捐十元給台中育嬰院。因為育嬰院是全台唯一收容身障棄嬰機構，經營辛苦，需要大家發揮愛心幫忙。
代理局長王月珍說，去年愛無距『梨』」公益活動，透過I郵購協助果農推廣，共銷售10657盒。除銷售「新興梨」外，香甜多汁的「甘露梨」普受民眾好評。「甘露梨」是臺灣農民歷經20多年研發成功的高接梨品種，特色是果實碩大、口感綿密細緻，且帶有淡淡清甜的蔗香味，相較口感甜脆的新興梨，是不同的清爽口感。無論是甜脆的新興梨，亦或清甜的甘露梨，送禮自用兩相宜。歡迎民眾至「i郵購」網站https://www.postmall.com.tw或洽各地郵局窗口訂購。
立委何欣純出席致意，現場品嚐甘露梨大讚甜度高且多汁，呼籲民眾踴躍響應台中郵局「嚐鮮梨，挺農民，做公益」，發揮愛無距「梨」力量。她指出巷，日前颱風災情嚴重，傳落果損失超過5成，其它農作物包括胡麻、西瓜和苦瓜等蔬菜也遭受水傷。這次颱風造成台中農民損失，農業部已公告納入災損補助範圍，呼籲農民拍照存檔，於8日前向台中各區公所申請。