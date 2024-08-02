巴西男排新星Darlan Souza爆紅！發球前《火影忍者》結印儀式帥翻
2024巴黎奧運火熱展開，在男子排球項目中，一名巴西排球新星選手Darlan Souza近日突然爆紅，除了他在球場上超強的實力之外，他還是日本知名動漫《火影忍者》的狂熱粉，每次發球前都會做出各種「結印」手勢，中二畫面讓網友全笑噴，忍不住直呼「真的太帥了！」
記者賴禹妡／綜合報導
22歲的Darlan Souza是巴西近年來最受矚目的排球新星，身高193公分的他，目前是巴西男子排球國家隊的主力選手，2018年曾帶領巴西男排在南美U19錦標賽贏得冠軍，2022年更代表巴西奪得世界排球錦標賽銅牌，去年則摘下泛美運動會的金牌。
Darlan Souza在球場上以猛烈的發球及扣殺聞名，扣殺排球的球速更達時速120至130公里。雖然他在球場上令對手感到威脅性十足，但他私下卻是個不折不扣的動漫迷，右手臂上就刺有《排球少年》稻荷崎高校加油團的應援標語「思い出なんかいらん（無須追憶昨日）」。
不只是《排球少年》，Darlan Souza更是《火影忍者》的狂熱粉，每次發球前都會以《火影忍者》的各種結印手勢，當作自己的招牌儀式，在發球時注入滿滿「查克拉」能量，雖然看似中二，但也正因為這些儀式帶給他鼓舞的作用，讓他一次又一次在場上無所畏懼地迎戰對手，也讓人期待他在2024巴黎奧運的精彩表現。而今（2）日排球男子比賽中，巴西的對手為埃及男排，至截稿時間（台灣時間19時06分）目前由巴西暫時獲得領先。