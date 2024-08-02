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中衛玩創意 推杜蕾斯造型包裝聯名口罩只送不賣

▲中衛推杜蕾斯造型包裝聯名口罩禮盒，內有輕簿立體口罩及衛生套，一樣的鋁箔包裝，像是杜蕾斯放大版，只送不賣。（圖／業者提供）
▲中衛推杜蕾斯造型包裝聯名口罩禮盒，內有輕簿立體口罩及衛生套，一樣的鋁箔包裝，像是杜蕾斯放大版，只送不賣。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

今夏特別酷熱，口罩實在戴不住。台灣時尚口罩第一品牌CSD中衛創意出擊，聯手全球知名衛生套品牌「Durex杜蕾斯」，推出史上最巨「XXXXL適用」衛生套造型包裝，裏頭裝著3D立體口罩，強調這款CSD x Durex聯名口罩，質地就像衛生套般輕、透、薄，即使盛夏戴來仍然舒適不悶熱。中衛的幽默創意，有人忍俊不住，有人收到「杜蕾斯」的第一時間，仍不免臉露尷尬。

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CSD中衛行銷經理周令怡說，中衛這項特別企劃，是希望攜手杜蕾斯一起守護大家的上半身和下半身！大熱天戴口罩不容易，為了讓民眾能在酷暑時節，依舊舒適戴口罩，中衛「輕、透、薄」3D立體口罩與衛生套品牌「杜蕾斯」聯名合作，幽默推出「XXXXL適用」杜蕾斯造型包裝的聯名口罩，比衛生套尺寸放大9倍的趣味包裝，希望讓大家看到年輕人天馬行空的創意，大家輕鬆一下，或放聲大笑也行。

▲中衛玩創意， 推出杜蕾斯造型包裝聯名口罩，宣稱「我把套套變大9倍了」，幽默有趣，希望大家輕鬆笑一笑。(圖／中衛提供）
▲中衛玩創意， 推出杜蕾斯造型包裝聯名口罩，宣稱「我把套套變大9倍了」，幽默有趣，希望大家輕鬆笑一笑。(圖／中衛提供）
周令怡說，中衛設計團隊是以杜蕾斯商標框為發想靈感，以圓形基礎發展出融合杜蕾斯商標以及CSD字母的連續不規則圖騰，其中還巧妙置入套套「長短不一」的變化，讓聯名口罩趣味性十足！除單片裝口罩，中衛還設計「CSD x Durex聯名限量透明禮盒」，輕薄透的透明盒中內含一片「CSD x Durex聯名3D立體口罩」、一盒杜蕾斯AIR輕薄幻隱激潮裝衛生套3入裝，與4片CSD中衛3D彩色口罩。

幽默的「CSD x Durex聯名3D立體口罩」只送不賣。即日起至10日期間，CSD中衛攜手Durex杜蕾斯於電商平台momo舉辦品牌聯合慶祝活動，購買限定含衛生套之組合商品，即贈一盒「CSD x Durex聯名限量透明禮盒」；即日起31日止，至CSD中衛以及Durex杜蕾斯的momo官方直營店，購買CSD中衛醫療口罩3D成人立體款全系列或Durex杜蕾斯衛生套全系列，贈送「CSD x Durex聯名3D立體口罩」1片，單筆訂單不累贈，贈完為止。

▲這款CSD x Durex聯名口罩，質地就像衛生套般輕、透、薄，即使盛夏戴來仍然舒適不悶熱。（圖／中衛提供)
▲這款CSD x Durex聯名口罩，質地就像衛生套般輕、透、薄，即使盛夏戴來仍然舒適不悶熱。（圖／中衛提供)
此外，8月23日至9月24日期間，於康是美門市店以及官方網購eShop購買一盒CSD 3D成人立體口罩，或購買金額滿599元以上杜蕾斯全品項衛生套商品，立即贈送「CSD x Durex聯名3D立體口罩」1片，贈完為止。


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