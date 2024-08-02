中衛玩創意 推杜蕾斯造型包裝聯名口罩只送不賣

周令怡說，中衛設計團隊是以杜蕾斯商標框為發想靈感，以圓形基礎發展出融合杜蕾斯商標以及CSD字母的連續不規則圖騰，其中還巧妙置入套套「長短不一」的變化，讓聯名口罩趣味性十足！除單片裝口罩，中衛還設計「CSD x Durex聯名限量透明禮盒」，輕薄透的透明盒中內含一片「CSD x Durex聯名3D立體口罩」、一盒杜蕾斯AIR輕薄幻隱激潮裝衛生套3入裝，與4片CSD中衛3D彩色口罩。
幽默的「CSD x Durex聯名3D立體口罩」只送不賣。即日起至10日期間，CSD中衛攜手Durex杜蕾斯於電商平台momo舉辦品牌聯合慶祝活動，購買限定含衛生套之組合商品，即贈一盒「CSD x Durex聯名限量透明禮盒」；即日起31日止，至CSD中衛以及Durex杜蕾斯的momo官方直營店，購買CSD中衛醫療口罩3D成人立體款全系列或Durex杜蕾斯衛生套全系列，贈送「CSD x Durex聯名3D立體口罩」1片，單筆訂單不累贈，贈完為止。
此外，8月23日至9月24日期間，於康是美門市店以及官方網購eShop購買一盒CSD 3D成人立體口罩，或購買金額滿599元以上杜蕾斯全品項衛生套商品，立即贈送「CSD x Durex聯名3D立體口罩」1片，贈完為止。