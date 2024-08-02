麟洋配戰羽球金牌！繼光香香雞、貳虎雞排4大品牌殺「買一送一」

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📌繼光香香雞：甜心地瓜球「買一送一」
即日起至8月11日，繼光香香雞凡消費不限金額，即享甜心地瓜球「買一送一」35元爽吃雙份好滿足。
📌金子半之助：鳳尾蝦「買一送一」
即日起至8月11日，金子半之助凡消費不限金額，享一份2隻鳳尾蝦「買一送一」，99元一次吃4隻幫大家加菜。
📌日本橋海鮮丼辻半Tsujihan：生啤酒或氣泡飲「買一送一」
日本橋海鮮丼辻半Tsujihan最新推出海陸饗宴，結合全新型態的迷你珠寶盒，大啖6品「迷你旬味海鮮丼」熟食版、7品「迷你旬味海鮮丼」生食版，並加入特製抹茶鰹魚高湯，更迎合女性細膩口味。歡慶巴黎奧運勇奪獎牌，即日起至8月11日，凡消費滿999元，可享朝日生啤酒（售價130元）或桑椹莓果氣泡飲（售價130元）「買一送一」，開趴半價優惠。
📌貳虎OFFTEA：新店開幕「買一送一」
貳樓全新創立茶飲雞排研究所品牌「貳虎OFFTEA」，以生活新潮流質感、重新定義台灣經典「雞排加手搖飲料」，主打整顆燕麥研磨混入靈魂麵衣的超酥脆「虎標燕麥去骨雞排」，號稱擺上60分鐘也不軟爛。搭配情緒滿點的創意手搖，曖昧要喝「爆檸椿花金萱烏龍」、失戀來杯「奶霜瑪黛檸檬茶」、被劈腿必嚐「爆檸虎翠咸檸七凍飲」。
首間慶城門店冷冽銀色金屬風格與鮮黃老虎標誌貫穿整體，將ON與OFF融入虎斑紋路，象徵穿越傳送門趣味十足。新店開幕至8月2日推出限時「棒打老虎雞吃蟲」互動遊戲，贏過店員就有機會獲得指定品項「買一送一」優惠券；8月3日至8月9日於貳虎官方LINE再贈虎粉專屬優惠，指定品項「買一 送一」及免費加料券；8月10日至9月30日集點享「拎虎搭」限量禮盒組，把特製可愛環保杯袋及特殊風味檸檬茶包帶回家。
貳虎慶城門店 資訊
地址：台北市松山區慶城街14-1號
時間：周一至周日10:30-21:30
電話：02-2715-3337
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！