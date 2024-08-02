練空中瑜伽差點出事！大喊Siri叫救援 達人再教1招科技救命法
3C科技救命再添一樁！有女子獨自練習空中瑜伽，不料，遭到瑜伽帶纏繞頸部，無法自行脫困，所幸急中生智對iPhone大喊「嘿Siri，幫我報警」，撥通110後，警消人員破門而入，才把該女子從空中救下。除了Siri，YouTuber Tim哥和科技達人廖阿輝也都推薦可以隨身配戴的智慧錶，包含Apple Watch、Garmin都有相關救援功能。
記者周淑萍/綜合報導
台南昨（2）中午時間，於健康路1段運動 教室內有女子頸部遭瑜伽布纏繞，無法自行脫困，據了解，女子當時iPhone沒電，插在教室旁充電 ，她扯開嗓門透過iPhone上的語音助理Siri 報案，警消人員趕到現場，立即將女子搶救下來，所幸並無大礙。負責救援的南警二分局強調，進行具有風險的運動或動作時，務必小心謹慎，且盡量在有他人陪同或在專業指導下進行，以便在發生意外時能迅速應對，避免憾事發生。
提及科技救命，Tim哥率先推薦Apple Watch，他提到，之前有同事加班待得比較晚，上廁所卻遇到門鎖壞掉，將同事反鎖在內，當時同事都已經下班，同事手機也放在辦公桌上充電，沒有帶到廁所裡，讓同事急到爆哭，好險剛好有帶Apple Watch，用手錶連上網路後，運用通訊軟體和Tim哥聯絡才得以脫困。Tim哥認為如果手錶有eSIM可以獨立通話會更方便，遇到危急狀況更能盡快獲得幫助。
廖阿輝表示，科技商品的確可以在遇到危難時發揮功能，但要先知道自己是運動或是救難需求，手機上確實有救難功能，但平常可能都是預設關閉，會建議先花點時間熟悉操作方式，且像是緊急聯絡人也應該先建立好，以備不時之需。此外，如果有野營的需求，廖阿輝認為Garmin部分產品提供衛星協尋的功能，可以在出發前租借。