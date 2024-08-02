2024台灣美食展　黃偉哲邀品嚐臺南400好味道

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現場安排由台南市農產運銷公司及農會設置「南農選禮」攤位精選多樣「南得極品」品牌農特產品，包括有多樣品項的彩虹芒果禮盒、果韻水果禮盒等盛產水果，及在地食材製成「麵麵俱到」組合等農特產品，讓大家品嚐產地直送的好滋味。另外展覽期間，台南館安排有主廚料理秀及多場次試吃、有獎徵答活動，邀請北部遊客踴躍到台灣美食展臺南館採買，體驗滿滿台南味。
黃偉哲也說，這次臺灣美食展台南館除介紹臺南的美食外，還包括許多臺南的景點，也提供美食地圖。今年台灣美食展台南館希望能將台南的「城市食力」展示給北部的朋友們，從新鮮魚產、水果、精選食材製作的農特產、伴手禮，還有老台菜傳承兼具創新的手藝展現，展覽期間邀集台南各農會及熱門店家，招募34間店家，現場展示100項台南好禮及美食，提供18場次超過20種品項提供民眾試吃。
同時自即日起到８月4日期間特別安排台南米其林推薦餐廳主廚料理示範，市府團隊蒐羅知名美食、美味虱目魚及農特產伴手禮，呈現給全國遊客，歡迎大家來台南館參觀選購，品嚐台南冠軍級美味，體驗充滿人情、香氣及美味的台南。
觀光旅遊局長林國華表示，台灣美食展活動期間可以來台南館買到豐富多樣的台南美食，「東香台菜海味料理」限量的「思慕朱貝小肉粽及思慕魚肚煮五柳枝」及文創周邊。「南市區漁會」帶來獲得2023年海燕水產精品的西瓜綿虱目魚肚湯禮盒及冷凍虱目魚。「台南市文化觀光伴手禮產業發展協會」精選飛魚卵虱目魚香腸、府都古味軒-赤崁樓禮盒及土鳳梨酥禮盒。
另有台南十大伴手禮「章成麥芽餅」及「慶家黃金泡菜」、經濟部五星樂活名攤「合口味肉品」、榮獲第九屆農村好物的「芝麻先生」、國華街秒殺甜點「里夫手指泡芙」及「吻鑽糖半熟乳酪塔專門店」、暖心喜餅「秉醇烘焙坊」以及調和台灣珍貴食材與花材的「茶立方」。也特別安排由台南市農產運銷公司及在地農會設置「南農選禮」攤位，精選多樣「南得極品」品牌農特產品，除了現場選購，也提供訂購服務，可以分享台南的優質好物給各地親朋好友，同時滿足民眾逛展之餘的購物慾。
觀旅局補充，2024年為臺南400，台灣美食展結束後，緊接著將於9月份啟動臺南城市食力系列活動，包括於大臺南會展中心辦理「觀光美食博覽會」、「台南37區美食巡迴移動展」及年終壓軸登場「臺南400宴」，歡迎全國遊客來到台南一起看展覽、吃美食。