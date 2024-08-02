卓揆視察桃源國中及明霸克露橋　陳其邁盼提升防洪標準

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卓榮泰表示，這次風災來臨，陳其邁是第一個與他通電話的市長，當時陳其邁在那瑪夏、桃源區四處奔走，表示山區情況危急，亟需國軍支援，他便立即要求國軍全力配合支援。此次桃源國中災後重建，包含結構鑑定、整治野溪、設備修復、安置處所等，及高雄市各學校災損所需經費龐大，承諾運用教育部搶險搶修經費與行政院災害準備金支應，如有不足之處，將請工程會進行必要協助。
卓榮泰指出，陳其邁一直強調拉高防洪頻率的重要性，他認為，一是應急部分先挪用災害準備金甚至第二預備金，盡量滿足並解決危急工程，至於系統性結構性的治水計畫，請各部會重新檢視預算，盼能挪編協調經費，持續針對水利問題有效治理，展現韌性國家的面貌。
陳其邁也說，桃源國中附近為土石流警戒區域，高雄市依交通部氣象署雨量預報，黃色警戒時期即將2,727位保全對象進行撤離，保護居民生命安全；過去桃源國中邊坡受莫拉克風災土石流沖刷，改變原來河道，造成這次土石流流向桃源國中，目前市府除盡速協助學校恢復運作、讓學生可正常上課，長遠規畫也希望進行河川整治，並考量選擇合適地點設立學校，保障學生安全。
至於災後復原經費，陳其邁盼中央地方攜手合作推動災後重建工作。陳其邁說，明霸克露橋是桃源區重要對外橋樑，此處水文、地質較不穩定，感謝公路總局與水利署進行河川疏濬，有效降低這次災損，目前約440位居民安置狀況良好，水電、通訊均已恢復，人行便道最快今日即可搶通，建議未來橋梁改建工程，橋墩可加高與河面距離，因應未來超大豪雨與極端氣候挑戰。
在聽取廠商說明災後復原情形後，卓榮泰表示，除了現行的補助方案，將針對這次災情的部分，請經濟部盡速研議工業區補助方案，並比照農損補助從速認定、簡化流程、補償到位。卓榮泰也肯定高雄歷屆市長對於治水、排水的努力，過去幾年滯洪池確實發揮極大效果，無奈凱米颱風在短時間內降下約1年雨量，滯洪池功能也難以承受，面對極端氣候。