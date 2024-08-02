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卓揆視察桃源國中及明霸克露橋　陳其邁盼提升防洪標準

▲陪同行政院長視察明霸克露橋人行便道搶通進度，陳其邁簡報說明所需經費，並建議未來橋梁改建工程，加高橋墩與河面距離，以因應極端氣候挑戰。（圖／高市府提供）
▲陪同行政院長視察明霸克露橋人行便道搶通進度，陳其邁簡報說明所需經費，並建議未來橋梁改建工程，加高橋墩與河面距離，以因應極端氣候挑戰。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／報導

高雄市長陳其邁今(2)日陪同行政院卓榮泰院長視察桃源國中、明霸克露橋等地災損及後續復原情形時以典寶溪、後勁溪為例，說明高雄區域排水為25年的防洪保護標準，而北部像淡水河為200年的防洪保護標準，盼未來可提升高雄防洪標準，以總合治水方式逕流分攤、低窪地區加設抽水機、主要河川加高堤防等，配合減災、防災措施因應極端氣候挑戰。

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▲陳其邁簡報說明高雄市學校災損經費，懇請中央支持、攜手合作推動災後重建工作。行政院長承諾承諾運用教育部搶險搶修經費與行政院災害準備金協助。（圖／高市府提供）
▲陳其邁簡報說明高雄市學校災損經費，懇請中央支持、攜手合作推動災後重建工作。行政院長承諾承諾運用教育部搶險搶修經費與行政院災害準備金協助。（圖／高市府提供）
強颱凱米帶來致災性豪大雨，造成高雄基礎設施及產業園區災損，市長陳其邁今天陪同行政院長卓榮泰一路從山區至市區視察，午後又馬不停蹄直奔台水六龜配水池、仁武產業園區關心災後復原工作，並慰勉搶修工程人員的辛勞。

卓榮泰表示，這次風災來臨，陳其邁是第一個與他通電話的市長，當時陳其邁在那瑪夏、桃源區四處奔走，表示山區情況危急，亟需國軍支援，他便立即要求國軍全力配合支援。此次桃源國中災後重建，包含結構鑑定、整治野溪、設備修復、安置處所等，及高雄市各學校災損所需經費龐大，承諾運用教育部搶險搶修經費與行政院災害準備金支應，如有不足之處，將請工程會進行必要協助。

卓榮泰指出，陳其邁一直強調拉高防洪頻率的重要性，他認為，一是應急部分先挪用災害準備金甚至第二預備金，盡量滿足並解決危急工程，至於系統性結構性的治水計畫，請各部會重新檢視預算，盼能挪編協調經費，持續針對水利問題有效治理，展現韌性國家的面貌。

陳其邁也說，桃源國中附近為土石流警戒區域，高雄市依交通部氣象署雨量預報，黃色警戒時期即將2,727位保全對象進行撤離，保護居民生命安全；過去桃源國中邊坡受莫拉克風災土石流沖刷，改變原來河道，造成這次土石流流向桃源國中，目前市府除盡速協助學校恢復運作、讓學生可正常上課，長遠規畫也希望進行河川整治，並考量選擇合適地點設立學校，保障學生安全。

至於災後復原經費，陳其邁盼中央地方攜手合作推動災後重建工作。陳其邁說，明霸克露橋是桃源區重要對外橋樑，此處水文、地質較不穩定，感謝公路總局與水利署進行河川疏濬，有效降低這次災損，目前約440位居民安置狀況良好，水電、通訊均已恢復，人行便道最快今日即可搶通，建議未來橋梁改建工程，橋墩可加高與河面距離，因應未來超大豪雨與極端氣候挑戰。

在聽取廠商說明災後復原情形後，卓榮泰表示，除了現行的補助方案，將針對這次災情的部分，請經濟部盡速研議工業區補助方案，並比照農損補助從速認定、簡化流程、補償到位。卓榮泰也肯定高雄歷屆市長對於治水、排水的努力，過去幾年滯洪池確實發揮極大效果，無奈凱米颱風在短時間內降下約1年雨量，滯洪池功能也難以承受，面對極端氣候。

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