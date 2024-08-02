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足球／台灣淡水盃開踢！6國好手齊聚交鋒　規模超大突破2千名球員

▲邁入第九屆的「2024台灣淡水盃足球錦標賽」，在淡水商工舉辦開幕典禮，今年總計有來自國、內外124支隊伍、超過2100位球員參與，規模更勝以往。（圖／賽事官方提供）
▲邁入第九屆的「2024台灣淡水盃足球錦標賽」，在淡水商工舉辦開幕典禮，今年總計有來自國、內外124支隊伍、超過2100位球員參與，規模更勝以往。（圖／賽事官方提供）

記者林之越/綜合報導

邁入第九屆的「2024台灣淡水盃足球錦標賽」，於今(2)日在淡水商工舉辦開幕典禮今年總計有來自國、內外124支隊伍、超過2100位球員參與，賽事還增設了U18歲組、女子U16歲組，總計4天的錦標賽，相比往年都更為盛大。2024台灣淡水盃足球錦標賽於8月1日至4日在淡水商工、真理大學、淡江中學3校4場地進行，賽事從U4到U18，並於U12、U16另設女生組這次不僅有全台各縣市的隊伍，更有12支外國球隊，分別來自日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港的隊伍齊聚一堂，帶來不同的球風

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參賽高達124隊　期望創造足球城市

開幕典禮中，新北市政府副秘書長張其強表示，「今年124支參賽隊伍中，新北市就有41支球隊，佔了三分之一，可見新北市在足球發展上是非常重視的，今天比賽也可以看到，很多家長帶著孩子，我們很多選手、很多熱愛足球的人，所以我們希望足球成為新北市代表運動，讓新北市成為足球城市。

隨著淡水盃逐步擴大，參與人口越來越多，陳偉杰表示，先前經過與新北市政府教育局至現場會勘，以及跟市府討論之後，終於和市長侯友宜達成共識，規劃在文中五興建「11人制足球場」，陳偉杰說，「球場位在淡海新市鎮的市中心，今年7月動工，預計明年農曆年能落成，也希望能讓中央看到我們的努力，讓新北成為重要的足球城市。

主辦單位之一、新市國小校長李畇龍表示，淡水盃在許多熱忱家長的推動下，讓參與的小朋友越來越多，今年還有國外球隊的加入，「我覺得這已經不只是足球，更是國際教育，讓小朋友能夠透過比賽交朋友，我覺得是很棒的事。」

▲新北市政府副秘書長張其強在開幕典禮上致詞，期許足球成為新北市代表運動，讓新北市成為足球城市。（圖／賽事官方提供）
▲新北市政府副秘書長張其強在開幕典禮上致詞，期許足球成為新北市代表運動，讓新北市成為足球城市。（圖／賽事官方提供）
首度設置五人制＋U18　強權醒吾也參賽

今年錦標賽首設GU16（五人制）以及U18組，國內女足強權醒吾高中國中部，也來到淡水參賽GU16，總教練謝志君肯定比賽的規模越來越大，且辦得非常完善，「剛好這段時間沒有別的比賽，我們也帶球員來感受一下五人制的比賽，讓這些小朋友學習不同的打法，相信對她們都是非常有幫助的。」

來自台南的北門高中也北上參與U18，總教練黃正宗大讚，「淡水盃辦得有聲有色，且每天都有接駁車，把我們照顧得非常好，而比賽也特別找來國外選手，讓我們暑假新兵進來後，有機會好好磨合、從比賽中看見自己的缺點。」

▲國內女足強權醒吾高中國中部，特別來到淡水參賽GU16，總教練謝志君肯定比賽的規模越來越大，且辦得非常完善。（圖／賽事官方提供）
▲國內女足強權醒吾高中國中部，特別來到淡水參賽GU16，總教練謝志君肯定比賽的規模越來越大，且辦得非常完善。（圖／賽事官方提供）
淡水地主竹圍高中　首次參加U18賽事

身為地主的竹圍高中，今年也是「首次」參與U18，總教練李宜陞表示，在自家門前的比賽，希望能帶領孩子打出淡水足球的風格，踢出讓淡水家長、觀眾都感到驕傲的內容，「而未來比賽的目標，則是希望朝國際性賽事發展，邀請越來越多人一同參與。」

本次活動包括教育部體育署、新北市政府、陳偉杰議員、鄭宇恩議員、楊耀焜校長、于賢華校長、陳奇銘校長、陳佩芝校長、劉永順校長、李畇龍校長都到場共襄盛舉，另外賽事活動也感謝康舒科技股份有限公司、北海鱈魚香絲、領航遊覽車客運有限公司、韻翔國際有限公司、台北文林扶輪社、成強科技股份有限公司投入贊助經費，讓比賽得以盡善盡美。

▲身為淡水地主的竹圍高中，首次參與U18足球賽事，總教練李宜陞表示，希望能帶領孩子打出淡水足球的風格，踢出讓淡水家長、觀眾都感到驕傲的內容。（詞／賽事官方提供）
▲身為淡水地主的竹圍高中，首次參與U18足球賽事，總教練李宜陞表示，希望能帶領孩子打出淡水足球的風格，踢出讓淡水家長、觀眾都感到驕傲的內容。（詞／賽事官方提供）

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