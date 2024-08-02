3個月黑貓遭虐死！肝臟碎成肉醬 兇手辯「輕揮一下」最重關2年
新北市一名女子指控，日前自己好心讓20歲林姓男子借住家中，豈料他竟狠心虐殺月大的小黑貓，獸醫檢驗發現小貓皮下內臟大出血＝、肝臟嚴重破裂「碎成肉醬」，上腹到腸子全部瘀血，受到強烈毆打致死，新北市動保處在7月25日接獲動物醫院通報，將Oreo遺體接回進行解剖，今（2）日公布結果，確認貓咪被虐殺案，將依動保法對林男開罰。
記者孫唯容/綜合報導
據了解，林男與受害女子在交友軟體認識，7月24日借住對方家中，豈料在對方出門上班後，對女子飼養的黑貓Oreo施暴，直到晚上7時林男發現黑貓全身冰冷，便打電話告至女子「Oreo好像死了」，對方要求立即將黑貓送醫，豈料林男竟以颱風天叫不到車為由推託，最終是鄭女的另1名友人威脅要趕去處理，林男才肯將黑貓送醫。
經由獸醫診斷發現，輕輕觸碰黑貓腹部，鼻子就噴出鮮血，從上腹部到腸子全部瘀血，虎牙非自然斷裂，研判是被打死的，林男才坦承當時自己人不舒服在睡覺，突然被黑貓咬耳朵，自己絕非故意的「只有輕輕揮一下」，當場下跪道歉。
新北市政府動物保護防疫處獲報後，立即剖貓咪屍體鑑定死因，判定為虐殺，已提供證據給警方，林男將被依違反動保法等罪嫌函送，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科處新台幣20萬元以上200萬元以下罰金；另也會列為黑名單，終身不得飼養犬貓。
※【NOWnews 今日新聞
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