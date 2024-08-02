輝達遭美司法部調查！涉及諸多指控 外媒：白宮有意打壓科技巨頭
根據外媒披露，美國司法部正對輝達（Nvidia）展開一系列調查，輝達涉嫌濫用其在AI晶片領域的市場主導地位，向客戶收取更高的產品價格，以及要求客戶購買額外產品；而輝達收購以色列新創公司「Run:ai」也被懷疑違反了反壟斷法。對此，《商業內幕》報導直言，美國政府有意識地在打壓科技巨頭，輝達也無法置身事外。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《The Information》報導，美國司法部正在匯集業界有關輝達的投訴，調查人員正在調查輝達是否濫用自己在市場的主導地位，包括向客戶收取更高的產品價格以及向客戶施壓要求購買額外產品。另外之前也有媒體報導，美國司法部正在調查輝達收購以色列新創公司「Run:ai」是否違反了反壟斷法。對此，輝達發出聲明稱樂意配合調查，強調輝達嚴格遵守所有相關法律，透過基於數十年的投資和創新與其他同業競爭，並確保客戶可以選擇最適合他們的解決方案。
《商業內幕》報導指出，在拜登政府領導下，美國當局對於科技巨頭的審查非常嚴格，美國司法部今年早些時候也曾對蘋果提出反壟斷訴訟，指控其透過非競爭行為來維持其在智慧手機的壟斷地位。
另外，亞馬遜（Amazon）去年也曾被聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）提起反壟斷訴訟，指控亞馬遜向賣家收取過高費用，且阻止其他競爭對手降價，扼殺了創新和競爭。報導提到，特斯拉（Tesla）、Google母公司Alphabet、Meta、微軟也都有面臨類似訴訟，因為拜登政府就是有意識地在鎖定佔有主導地位的科技公司進行廣泛打擊，以推動市場能夠出現更積極地競爭行為。