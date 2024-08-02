颱風搜救拒下山！4天後成大教授因感冒無藥 求搭直升機下山就醫
成功大學考古學研究所趙姓教授等4人，上月15日赴屏東縣霧台鄉舊好茶部落做研究，後因凱米颱風來襲失聯4天，家人急報案求助，當屏東特搜大隊派遣直升機尋人，卻被以存糧尚足不願下山。未料，昨（1）日屏東縣消防局接獲該名教授報案，表示身體不適、身上無藥物緩解，請求下山協助，空總直升機只好今日再度出動救援，將教授送往屏東基督教醫院。
社會組/綜合報導
屏東縣消防局上月28日接獲民眾報案，稱一名成大教授帶領的考古團隊，前往霧台鄉舊好茶部落做研究失聯4天，請求相關單位上山找人。消防局搭乘空勤總隊直升機前往搜救，上山不過半小時，就發現一行4人蹤跡，但他們卻以糧食充足，且考量調查工作得繼續為由，表明無意願下山。搜救人員給予物資後，搭乘直升機返回。
豈料4天後，趙姓教授主動連繫消防局，表示身體不適請求下山支援。屏東縣消防局指出，1日下午3時許，接獲趙男來電，表示自己位在霧台鄉舊好茶部落，因身體不適有感冒症狀、隨身無藥物，加上強颱凱米過後道路中斷、溪水湍急，導致無法下山，請求直升機協助下山就醫。
空勤總隊接獲消防局通報後，今日上午派遣UH-60M黑鷹直升機NA-701執行任務，於9時12分完成吊掛作業，12分鐘後降落屏東特搜大隊，由長治分隊救護車送往屏東基督教醫院就醫。據了解，這名教授就醫後，評估為感冒，拿完藥後就離院。