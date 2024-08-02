NONO涉猥褻6女被起訴！花大錢聘王牌律師團拚無罪 背景大有來頭
藝人NONO（陳宣裕）因涉性侵、猥褻6名女子，遭士林地檢署依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪提起公訴，上月初士林地院首度開庭，NONO仍堅稱不認識被害者，今日更被媒體揭露，試圖透過管道找上曾為前總統陳水扁、吳淑珍等人被控涉國務機要費貪污案辯護的李勝琛律師，以及曾為普悠瑪事故司機員尤振仲辯護的陳湘傳律師。
社會組/綜合報導
士林地檢今年6月偵結，認為NONO利用身為藝人之便，於2008年、2010年、2011年、2013年間，以工作邀約或佯裝吃宵夜為由，違反女子意願妨害性自主，依涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌，依法提起公訴，且犯後態度未見悔意，請就所犯各次犯行，建請法官從重量刑。
據《ETtoday新聞雲》報導，NONO被起訴後，急迫尋找法律協助，先是在親友牽線下，成功聯繫上曾擔任台北地檢署檢察長的資深律師周章欽。不過，幾經思考後，NONO選擇了另名曾任法官的李勝琛擔任辯護律師，因為司法官轉任律師的收費，最高每小時可達1萬5千元。此外，他還聘請了陳湘傳律師，可以看出NONO為了獲判無罪，不惜砸重本找上王牌律師團辯護。
※【NOWnews 今日新聞
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