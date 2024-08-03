搶瘋！「麟洋配」巴黎奧運男雙金牌戰門票超難搶 最便宜飆破4萬
台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，寫下歷史新頁。台灣球迷也開始搶票，想要見證經典時刻，不過根據巴黎奧運官網售票系統顯示，明(4)日男雙決賽門票已經售罄，而售票網站《eTicketing.co》顯示，釋出的門票也不多，且最便宜的要價1180歐元(約4.2萬台幣)。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
李洋／王齊麟在巴黎奧運自動開啟金牌模式即使小組賽被分到「死亡之組」仍以全勝晉級，並一路過關斬將闖進金牌戰，可望挑戰金牌二連霸。
「麟洋配」已追平中國傳奇男雙「風雲組合」蔡贇／傅海峰的紀錄，成為第2對2度闖進奧運男雙決賽、並至少拿下一金的組合，且有望在「海峽大戰」中，繼東京奧運金牌戰後，再度擊敗對岸組合梁偉鏗／王昶，完成男雙金牌2連霸。
台灣球迷：搶票好辛苦
確定晉級金牌戰後，王齊麟透露贏球瞬間的第一個想法就是「有牌啦」，他笑說：「好爽，因為4強不一定有牌，我們非常想為台灣奪牌，希望關鍵戰役能把獎牌顏色提升到金牌。」
目前許多在巴黎的台灣球迷都開始搶羽球男雙金牌戰的門票，不過非常不容易。剛抵達法國的台灣人Betty就說，「重整了一個下午，也只買到一張票，且非常昂貴，但能見證金牌二連霸，還是很值得。」