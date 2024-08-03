「Taiwan in毛巾」遭沒收！中華奧會回應了　法國人幫舉國旗驚呆

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而對於這樣的爭議事件，據《中央社》報導，中華奧會榮譽副主席陳士魁提到，其實巴黎奧運官網有明確列出相關規定，「每屆奧運都一樣，包含我自己帶隊去雅典奧運也有碰到，甚至看過直接把人請出場，並非要針對誰，只是希望不要引起紛爭。」
奧運相關應援規定一次看！「Taiwan in毛巾」仍在模糊地帶
事實上，由於台灣是以中華奧林匹克委員會名義參賽，奧運售票規則規定只能攜帶參賽國代表旗幟進場，因此若有人想入場替台灣加油，只能攜帶中華台北梅花旗進場，不能攜帶「青天白日滿地紅」國旗入場，不過只有國旗部分禁止入場，其他應援小物不限在內，也讓寫有「Taiwan in」的應援毛巾有模糊地帶的空間。
法國大叔超暖幫拿台灣國旗加油！工作人員吵到放棄
而雖然台灣人不能夠拿著台灣國旗應援自家選手，不過也有網友分享自己爸爸在現場時，看到一名住過台灣的法國大叔很大聲幫台灣加油，並且手持台灣國旗瘋狂揮舞，一開始只是拿小面的，後面直接不演了，拿了超大國旗出來，工作人員跑來制止大叔還跟對方對罵，罵到對方直接不管了，「不知道法國大叔安檢怎麼過的哈哈哈哈哈。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我愛法國大叔！」、「謝謝這位熱情的法國叔叔，真的是只有滿滿的敬意」、「這太可愛了吧！法國大叔幫舉國旗好暖喔」、「法國人幫台灣撐腰太暖了....前幾天也有法國人、西班牙人也一起幫忙喊台灣加油」、「謝謝這位住過台灣的法國大叔。」