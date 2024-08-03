麟洋配殺進金牌戰了！8/2中華隊最新戰績整理　奧運獎牌榜大洗牌

「Taiwan in毛巾」遭沒收！中華奧會回應了　法國人幫舉國旗驚呆

▲巴黎奧運「麟洋配」進行4強賽事時，有台灣觀眾拿「東奧Taiwan in的毛巾」應援，結果被工作人員搶走。（圖/Threads）
▲巴黎奧運「麟洋配」進行4強賽事時，有台灣觀眾拿「東奧Taiwan in的毛巾」應援，結果被工作人員搶走。（圖/Threads）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運2日晚間進行男子羽球雙打4強賽事，中華隊「麟洋配」李洋、王齊麟出賽對戰世界排名第二的丹麥組合，以直落2收下金牌戰門票。然而在比賽結束後，許多台灣觀眾卻在網路上爆料，當時因為拿著「東奧Taiwan in的毛巾」應援，結果遭到工作人員搶走，讓人痛批連周邊應援小物都被打壓！引起社群討論。對此，中華奧會榮譽副主席陳士魁則回應，奧運官網都有明訂相關規定。

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在麟洋配對戰丹麥組合4強賽結束之後，就有網友在社群「Threads」貼文指出「麟洋四強賽台灣觀眾拿『東奧in毛巾』被工作人員搶走，入場只有規定台灣國旗不能帶！」而該毛巾，其實是東京奧運時，「麟洋配」在決賽賽末點完美落在線上的經典決勝球，後續也有人利用球場線寫出「Taiwan」字樣做成毛巾販售。

▲球迷就是拿著該圖案製作而成的毛巾應援「麟洋配」，結果遭到工作人員制止，並且搶走毛巾。（圖/地圖製作官網）
▲球迷就是拿著該圖案製作而成的毛巾應援「麟洋配」，結果遭到工作人員制止，並且搶走毛巾。（圖/地圖製作官網）
而對於這樣的爭議事件，據《中央社》報導，中華奧會榮譽副主席陳士魁提到，其實巴黎奧運官網有明確列出相關規定，「每屆奧運都一樣，包含我自己帶隊去雅典奧運也有碰到，甚至看過直接把人請出場，並非要針對誰，只是希望不要引起紛爭。」

奧運相關應援規定一次看！「Taiwan in毛巾」仍在模糊地帶

事實上，由於台灣是以中華奧林匹克委員會名義參賽，奧運售票規則規定只能攜帶參賽國代表旗幟進場，因此若有人想入場替台灣加油，只能攜帶中華台北梅花旗進場，不能攜帶「青天白日滿地紅」國旗入場，不過只有國旗部分禁止入場，其他應援小物不限在內，也讓寫有「Taiwan in」的應援毛巾有模糊地帶的空間。

法國大叔超暖幫拿台灣國旗加油！工作人員吵到放棄

而雖然台灣人不能夠拿著台灣國旗應援自家選手，不過也有網友分享自己爸爸在現場時，看到一名住過台灣的法國大叔很大聲幫台灣加油，並且手持台灣國旗瘋狂揮舞，一開始只是拿小面的，後面直接不演了，拿了超大國旗出來，工作人員跑來制止大叔還跟對方對罵，罵到對方直接不管了，「不知道法國大叔安檢怎麼過的哈哈哈哈哈。」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我愛法國大叔！」、「謝謝這位熱情的法國叔叔，真的是只有滿滿的敬意」、「這太可愛了吧！法國大叔幫舉國旗好暖喔」、「法國人幫台灣撐腰太暖了....前幾天也有法國人、西班牙人也一起幫忙喊台灣加油」、「謝謝這位住過台灣的法國大叔。」

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▲一名法國大叔在麟洋配出賽時幫台灣舉國旗加油，台灣球迷相當感動。（圖/Threads）

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