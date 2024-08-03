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台南角頭「狀元」遭斷頸丟包奇美醫院亡　主嫌「阿光」判無期徒刑

▲台南市綽號「狀元」的47歲任姓男子遭凌虐丟包奇美醫院亡，案經台南地院國民法官審理後，一審判楊家豪無期徒刑，共犯「樂咖」陳子易、「黑輪」張柏彥各判16年4月、14年10月有期徒刑。（示意圖／pixabay）
▲台南市綽號「狀元」的47歲任姓男子遭凌虐丟包奇美醫院亡，案經台南地院國民法官審理後，一審判楊家豪無期徒刑，共犯「樂咖」陳子易、「黑輪」張柏彥各判16年4月、14年10月有期徒刑。（示意圖／pixabay）

社會組/綜合報導

台南市綽號「狀元」的47歲任姓男子，去年7月深夜遭人凌虐後，丟包奇美醫院急診室前，頭部疑遭鈍器攻擊、頸部斷裂死亡，檢方依重傷害致死罪起訴主嫌「阿光」楊家豪等3人。案經台南地院國民法官審理後，一審判楊家豪無期徒刑，共犯「樂咖」陳子易、「黑輪」張柏彥各判16年4月、14年10月有期徒刑。

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楊家豪成立萬鑫酒店經紀，把四草茶行當作據點，去年7月與員工、友人前往台南大舞廳唱歌飲酒，而任男則在對面包廂聚會，雙方因故發生口角，進而演變為肢體衝突，事後任男在臉書嗆聲：「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。

當晚，楊男收到消息，得知任男與友人在燒烤店用餐，立即指派手下前往將任男押走，帶至四草茶行痛毆凌虐，並將過程拍下PO網，任男最終因多發性鈍傷導致低容積性休克。楊男見情況不對，將人載到奇美醫院急診室門口丟包，經搶救後仍宣告不治。

檢警相驗發現，任男頭部有撕裂傷，疑曾遭鈍器重擊，造成頸部斷裂，背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢皆有撕裂傷，到院前就已死亡。

國民法官認為，任男遭痛毆到臉部嚴重腫脹變形、地板遍布鮮血，甚至噴濺至天花板、牆壁。過程中任男苦苦哀求，楊家豪等3人非但停手，而是繼續拍影片教訓、質問，並且上傳影片示威，行為相當可惡，實屬傷害致死罪中，最嚴重的犯罪情節。

審理期間，楊男還試圖用離譜的理由來合理化自己行為，推託卸責、毫無悔意，3人犯案至今從未對任男家屬道歉、賠償。法官認為，楊男居主導者地位、張男下手最狠、陳男則為全程參與，最終依傷害罪、傷害致死罪，判處楊家豪1年6月有期徒刑、無期徒刑，褫奪公權終身，合併執行無期徒刑。

共犯陳子易依傷害罪、傷害致死罪判處1年4月、15年有期徒刑，合併執行16年4月；張柏彥則依傷害致死罪，判處14年10月有期徒刑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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