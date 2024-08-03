台南角頭「狀元」遭斷頸丟包奇美醫院亡　主嫌「阿光」判無期徒刑

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當晚，楊男收到消息，得知任男與友人在燒烤店用餐，立即指派手下前往將任男押走，帶至四草茶行痛毆凌虐，並將過程拍下PO網，任男最終因多發性鈍傷導致低容積性休克。楊男見情況不對，將人載到奇美醫院急診室門口丟包，經搶救後仍宣告不治。
檢警相驗發現，任男頭部有撕裂傷，疑曾遭鈍器重擊，造成頸部斷裂，背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢皆有撕裂傷，到院前就已死亡。
國民法官認為，任男遭痛毆到臉部嚴重腫脹變形、地板遍布鮮血，甚至噴濺至天花板、牆壁。過程中任男苦苦哀求，楊家豪等3人非但停手，而是繼續拍影片教訓、質問，並且上傳影片示威，行為相當可惡，實屬傷害致死罪中，最嚴重的犯罪情節。
審理期間，楊男還試圖用離譜的理由來合理化自己行為，推託卸責、毫無悔意，3人犯案至今從未對任男家屬道歉、賠償。法官認為，楊男居主導者地位、張男下手最狠、陳男則為全程參與，最終依傷害罪、傷害致死罪，判處楊家豪1年6月有期徒刑、無期徒刑，褫奪公權終身，合併執行無期徒刑。
共犯陳子易依傷害罪、傷害致死罪判處1年4月、15年有期徒刑，合併執行16年4月；張柏彥則依傷害致死罪，判處14年10月有期徒刑。
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