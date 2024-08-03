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加強防禦因應威脅　美國將增派機艦赴中東

▲美國軍方將在中東部署更多戰機與海軍軍艦，加強對中東的防禦。圖為林肯號航母。（圖／翻攝自US Navy臉書）
▲美國軍方將在中東部署更多戰機與海軍軍艦，加強對中東的防禦。圖為林肯號航母。（圖／翻攝自US Navy臉書）

中央社

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國防部今天表示，美國軍方將在中東部署更多戰機與海軍軍艦。在伊朗與其盟友哈瑪斯和真主黨發出威脅後，華府試圖加強對中東的防禦。

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巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）兩天前在德黑蘭遇襲身亡，在以色列與哈瑪斯於加薩持續交戰之際，他是其中一名接二連三遭到殺害的哈瑪斯高階人物之一，美國正在防範伊朗矢言為此做出的回應。

路透社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已批准向中東與歐洲派出更多可擊落彈道飛彈的海軍巡洋艦與驅逐艦，並將向中東增派一支戰鬥機中隊。

五角大廈在聲明中說：「奧斯汀已下令調整美國軍事態勢，以提升美國部隊的保護力，加強對以色列國防的支持，並確保美國準備好因應各種突發事件。」

各界先前一直揣測，等到羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航空母艦打擊群完成在中東的現有部署後，五角大廈可能不會取代它。但奧斯汀決定抽調林肯號（USS Abraham Lincoln Carrier）打擊群取而代之。

五角大廈在聲明中也提到將提升備戰狀態，部署更多陸基彈道飛彈防禦系統。

在4月13日伊朗以無人機與飛彈對以色列領土發動攻擊之前，美軍也已加強部署。然而，由於黎巴嫩真主黨（Hezbollah）擁有龐大的武器庫且鄰近以色列，這個團體發出的威脅可能對美國攔截無人機與飛彈的任何努力構成獨特挑戰。

同時，以色列在美國與其他盟國協助下，成功擊落近300架無人機與飛彈。

白宮表示，拜登昨天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時，討論美國將有新的防禦軍事部署，以支援以色列抵禦諸如飛彈和無人機等威脅。

伊朗與哈瑪斯都指控以色列殺害哈尼雅，已承諾將對他們的敵人展開報復行動。以色列尚未招認犯案，但也沒有否認。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130803

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